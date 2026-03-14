東京Vvs浦和 スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](MUFG国立)
※16:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 41 中村圭佑
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
DF 55 吉田泰授
MF 14 福田湧矢
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 13 山田剛綺
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 45 オナイウ阿道
監督
マチェイ・スコルジャ
※16:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 41 中村圭佑
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
DF 55 吉田泰授
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 13 山田剛綺
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 45 オナイウ阿道
監督
マチェイ・スコルジャ