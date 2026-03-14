横浜FMが今季2勝目、6試合目で待望の今季初クリーンシート達成…千葉は2連勝ならず
[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 横浜FM 2-0 千葉 日産ス]
J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。横浜F・マリノスとジェフユナイテッド千葉の対戦は、横浜FMが2-0で勝利した。
最下位に沈む横浜FMは、千葉とJ1リーグの舞台で17年ぶりの“オリジナル10”対決となった。DF角田涼太朗やMF喜田拓也が不在となり、MF木村卓斗が初先発となった。序盤から攻勢を強め、前半7分にはMFジョルディ・クルークスが左足ミドル。13分にはクルークスが左サイドからクロスを上げ、MFユーリ・アラウージョがヘディングで合わせるも、わずかにゴール枠を捉えなかった。
千葉は横浜FM出身のMF津久井匠海が古巣との対決となった。前半22分には右サイドから突破を図り、深い位置からクロス。その後も鋭い突破で攻撃をけん引した。
前半はスコアレスで折り返すと、後半7分にスコアが動く。横浜FMは左CKをクルークスが蹴ると、一度クリアされたボールにMF遠野大弥が左足ダイレクトボレー。相手選手に当たったボールはゴールに吸い込まれ、スーパーゴールで均衡が崩れた。
千葉の攻撃をかわしながら、横浜FMが後半29分に追加点。千葉の最後方からのパスをMF山根陸がカットする。ユーリとのワンツーから山根は敵陣PA内に鋭い縦パス。PA中央のFW谷村海那が収めると、左足を振り切ってゴールに叩き込んだ。
横浜FMが2点差を守り切り、そのまま試合終了。今季初となるクリーンシートで勝利し、今季2勝目を手にした。前節に今季初白星を手にした千葉は、2連勝とはならなかった。
J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。横浜F・マリノスとジェフユナイテッド千葉の対戦は、横浜FMが2-0で勝利した。
最下位に沈む横浜FMは、千葉とJ1リーグの舞台で17年ぶりの“オリジナル10”対決となった。DF角田涼太朗やMF喜田拓也が不在となり、MF木村卓斗が初先発となった。序盤から攻勢を強め、前半7分にはMFジョルディ・クルークスが左足ミドル。13分にはクルークスが左サイドからクロスを上げ、MFユーリ・アラウージョがヘディングで合わせるも、わずかにゴール枠を捉えなかった。
前半はスコアレスで折り返すと、後半7分にスコアが動く。横浜FMは左CKをクルークスが蹴ると、一度クリアされたボールにMF遠野大弥が左足ダイレクトボレー。相手選手に当たったボールはゴールに吸い込まれ、スーパーゴールで均衡が崩れた。
千葉の攻撃をかわしながら、横浜FMが後半29分に追加点。千葉の最後方からのパスをMF山根陸がカットする。ユーリとのワンツーから山根は敵陣PA内に鋭い縦パス。PA中央のFW谷村海那が収めると、左足を振り切ってゴールに叩き込んだ。
横浜FMが2点差を守り切り、そのまま試合終了。今季初となるクリーンシートで勝利し、今季2勝目を手にした。前節に今季初白星を手にした千葉は、2連勝とはならなかった。