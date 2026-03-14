「すごすぎる」「美人」「笑顔にやられた」元なでしこ鮫島彩さんの“ビッグな2ショット”に反響
元日本女子代表(なでしこジャパン)DFの鮫島彩さんが13日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、巨大なヨーロピアンシュガーコーンとの“ツーショット”を披露した。
ヨーロピアンシュガーコーンは、クラシエ株式会社によるロングセラーのコーンアイス。鮫島さんは「こんなにビッグサイズのヨーロピアンシュガーコーンに出逢えて、テンション上がるーーーー #ヨーロピアンシュガーコーン #クラシエ株式会社 様」と綴り、自分よりも大きいヨーロピアンシュガーコーンを持った写真を掲載している。
なでしこジャパンで共闘した永里優季さん(@yuki_nagasato)は「サメちゃん可愛い」と反応。ファンからも「すごすぎるーーー」「食べきれるかしら?」「美味しそうな笑顔にやられました」「鮫さんかわいい」「美人」といったコメントが寄せられた。
現在38歳の鮫島さんは、選手時代にINAC神戸レオネッサや大宮アルディージャVENTUSなど国内外の複数クラブでプレー。なでしこジャパンでは2011年のFIFA女子ワールドカップ初優勝や2012年のロンドンオリンピック銀メダルに貢献した。
ヨーロピアンシュガーコーンは、クラシエ株式会社によるロングセラーのコーンアイス。鮫島さんは「こんなにビッグサイズのヨーロピアンシュガーコーンに出逢えて、テンション上がるーーーー #ヨーロピアンシュガーコーン #クラシエ株式会社 様」と綴り、自分よりも大きいヨーロピアンシュガーコーンを持った写真を掲載している。
現在38歳の鮫島さんは、選手時代にINAC神戸レオネッサや大宮アルディージャVENTUSなど国内外の複数クラブでプレー。なでしこジャパンでは2011年のFIFA女子ワールドカップ初優勝や2012年のロンドンオリンピック銀メダルに貢献した。
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