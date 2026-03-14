

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6966> 三井ハイテク 東Ｐ -14.19 3/11 本決算 -27.61

<5032> エニーカラー 東Ｐ -12.95 3/11 3Q 54.85

<1433> ベステラ 東Ｐ -9.60 3/12 本決算 33.68

<2301> 学情 東Ｐ -8.77 3/ 9 1Q 赤拡

<7095> マクビープラ 東Ｐ -6.92 3/12 3Q -34.01



<6309> 巴工業 東Ｐ -6.82 3/12 1Q -6.54

<3921> ネオジャパン 東Ｐ -6.71 3/11 本決算 5.06

<6184> 鎌倉新書 東Ｐ -6.68 3/12 本決算 45.06

<9692> シーイーシー 東Ｐ -4.85 3/12 本決算 4.91

<7856> 萩原工業 東Ｐ -4.58 3/ 9 1Q -17.80



<2910> Ｒフィールド 東Ｐ -2.99 3/ 6 3Q -49.16

<1873> 日本ハウス 東Ｐ -1.91 3/ 6 3Q -73.67

<6535> アイモバイル 東Ｐ -1.71 3/12 上期 -22.15

<2502> アサヒ 東Ｐ -1.66 3/10 3Q -20.48

<2353> 日本駐車場 東Ｐ -1.11 3/ 6 上期 7.60



<2198> アイケイケイ 東Ｐ -1.10 3/12 1Q 165.95

<9824> 泉州電 東Ｐ -0.64 3/ 6 1Q -12.74

<2294> 柿安本店 東Ｐ -0.63 3/12 3Q -6.00



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



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