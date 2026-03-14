―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6966> 三井ハイテク 　東Ｐ 　 -14.19 　　3/11　本決算　　　-27.61
<5032> エニーカラー 　東Ｐ 　 -12.95 　　3/11　　　3Q　　　 54.85
<1433> ベステラ 　　　東Ｐ　　 -9.60 　　3/12　本決算　　　 33.68
<2301> 学情 　　　　　東Ｐ　　 -8.77 　　3/ 9　　　1Q　　　　赤拡
<7095> マクビープラ 　東Ｐ　　 -6.92 　　3/12　　　3Q　　　-34.01

<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 -6.82 　　3/12　　　1Q　　　 -6.54
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -6.71 　　3/11　本決算　　　　5.06
<6184> 鎌倉新書 　　　東Ｐ　　 -6.68 　　3/12　本決算　　　 45.06
<9692> シーイーシー 　東Ｐ　　 -4.85 　　3/12　本決算　　　　4.91
<7856> 萩原工業 　　　東Ｐ　　 -4.58 　　3/ 9　　　1Q　　　-17.80

<2910> Ｒフィールド 　東Ｐ　　 -2.99 　　3/ 6　　　3Q　　　-49.16
<1873> 日本ハウス 　　東Ｐ　　 -1.91 　　3/ 6　　　3Q　　　-73.67
<6535> アイモバイル 　東Ｐ　　 -1.71 　　3/12　　上期　　　-22.15
<2502> アサヒ 　　　　東Ｐ　　 -1.66 　　3/10　　　3Q　　　-20.48
<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 -1.11 　　3/ 6　　上期　　　　7.60

<2198> アイケイケイ 　東Ｐ　　 -1.10 　　3/12　　　1Q　　　165.95
<9824> 泉州電 　　　　東Ｐ　　 -0.64 　　3/ 6　　　1Q　　　-12.74
<2294> 柿安本店 　　　東Ｐ　　 -0.63 　　3/12　　　3Q　　　 -6.00

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース