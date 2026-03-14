◇ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック スノーボード・バンクスラローム〈現地13日〉

スノーボード・バンクスラロームの下肢障がいLL1のカテゴリーで小栗大地選手が日本勢3つ目となる銀メダルを獲得。このメダルが冬季通算100個目の節目となりました。

小栗選手は今大会で自身3度目のパラリンピック。初出場の平昌大会では6位、北京大会では7位と、いずれもメダルに届きませんでした。45歳で迎えた今大会、最初のランでは1分00秒09を記録し、全体2位を記録。2回目のランでは、59秒02と記録を伸ばし、1位のノア・エリオット選手(アメリカ)にわずか0.08秒届かなかったものの、悲願の銀メダルを獲得しました。小須田潤太選手は1分00秒48で5位でした。

今大会アルペンスキーの村岡桃佳選手が2つの銀メダルを獲得しており、日本勢3個目のメダル。また冬季パラリンピック通算100個目となる節目のメダルでした。

JPC(日本パラリンピック委員会)委員長の三阪洋行さんがコメントを発表。「パラリンピック冬季競技大会開催から50年という節目の大会において、日本代表選手団が通算100個目のメダル獲得という歴史を刻む事ができた事を大変誇りに思います。これまで挑戦を重ねてきた多くのアスリート、支えてくださった指導者・スタッフ、そして応援してくださるパートナー企業をはじめ沢山の支援者の積み重ねが、この『100』という数字につながりました。ひとつひとつのメダルには、それぞれの努力と物語があります。日本パラリンピック委員会として、この歴史を築いてきた先人たちへの敬意を表するとともに、次の世代の挑戦につながる新たな一歩として、この瞬間を心から喜びたいと思います」と記しています。