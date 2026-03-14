俳優でモデルの平祐奈が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。白いハイソックス姿で登場すると、そのガーリーな装いに絶賛の声が集まった。

【映像】白ハイソックス姿が可愛すぎる平祐奈（全身姿も）

イベント序盤の「1st FASHION SHOW STAGE」ステージに登場した平はオーバーサイズでストライプ模様のグレージャケットに、ホワイトのガーリーな衣装を合わせた装いで登場。

笑顔を浮かべながらランウェイを闊歩すると、ステージ先端では投げキッスをキュートに決めた。その愛らしいビジュアルにファンは「ハイソックスかわいい！」「キュート」「最高！」など絶賛する声が寄せられていた。

平は1998年11月12日生まれで、姉は俳優でタレントの平愛梨。映画『奇跡』のオーディションで合格し芸能界入り。数々の映画やドラマに出演、また2022年にはミュージカル『奇跡の人』のヘレン・ケラー役で舞台初出演を果たした。映画『恋は光』では第44回ヨコハマ映画祭 2022年日本映画個人賞・最優秀新人賞を受賞した。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

