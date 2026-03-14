お笑い芸人の狩野英孝が１１日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。時代劇に出演した際の監督からのまさかのひと言を告白して、共演者を爆笑させた。

狩野はかつて俳優の水谷豊主演の時代劇に出演した際のエピソードを切り出した。「水谷豊さんを騙す詐欺師の役で。監督も８０歳ぐらいで車椅子で現場来て。でも『スタート！』って」と監督も気合が入っていたと振り返った。

最初の撮影が水谷との掛け合いのシーンで、「パッて言ったら返してくれるじゃないですか。そのときの（水谷のセリフの）重みが違うんですね。セリフが返ってくる、それに乗せてオレも次のセリフ乗せる。で返ってくる。自分が自分じゃないぐらいに、ポンポンポンという掛け合いができて、監督も『はい、カット！』って。オレにもこんな一面あるんだ。水谷豊さん、こんな一面引き出してくれたんだと思って」と名優に引っ張られるようにして、自らの演技に手応えを感じたと明かした。

すると、車椅子に乗った監督が近づいてきて、「僕に…、『全然違うよ！』『全部違う！』。もう分かんなくなっちゃって…」と褒められるどころか強烈なダメ出しを食らったと告白して、スタジオの爆笑を誘った。

狩野は「会心の一撃だった。もう無理だと思って」とすっかり自信を喪失したと明かした。