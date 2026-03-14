初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は14日、「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」（19日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。

女子のタッグマッチ30分1本勝負で里奈（LLPW−X）、初参戦の稲葉あずさ（JTO）vs初参戦のレディ・C（スターダム）、ビッグ春華（JTO）が対戦する。

対戦が決まった里奈は「今回は改名後、初めてのストロングスタイルプロレス参戦となります。全選手、初対戦となりますが、リーチのある選手、バックボーンのある選手、個性の強い選手がそろったカード。だからこそワクワクしていますし、相手が誰であろうと自分の戦いを貫きます。ここでしっかり勝って、ストロングスタイルに“里奈”ありと示し、トップ戦線に食い込んでいきたいと思います」と言えば、稲葉は「ストロングスタイルさんに“稲葉あずさ”初参戦させて頂きます！初タッグの里奈選手！そして初対戦のレディC選手、めちゃくちゃ気になりますね！！！初めてがたくさんですがこの大会で1番インパクト残します？？応援よろしくお願いします！」とやる気のコメント。

レディ・Cは「うれしい！楽しい！レディ・C！スターダムのレディ・Cです。3月19日ストロングスタイルプロレスさんに参戦させていただくことになりました！ストロングスタイルプロレスさん、以前、朱里選手のセコンドでお邪魔したことはありますが、試合は、はじめまして！そして、戦う仲間も対戦相手も多分、初めまして、のハズ！LLPW−Xの里奈選手と、JTOの赤の稲葉あずさは、初めてのハズ。その2人が凄く蹴りを使うことも知っています。そして、私とともに戦ってくれるJTOのビッグ春華さんも、とても背が高いとの噂なので、“蹴りの2人”対“デカくて強い2人”どんな試合になるのか、とっても今から楽しみです。ぜひ、3月19日、ストロングスタイルプロレスさん、お見逃しなく！」とPR。ビッグ春華も「ストロングスタイルプロレス初参戦させていただきます。QNEENを狙う身として、QUEENの稲葉あずさには、ビッグのデカさをしっかりアピールしておきます。里奈選手は初対戦になりますが、蹴りをこの体で受け止めて、全力でぶつかっていきます。レディCさんとは初めてタッグを組ませていただきます。高身長タッグで、ビッグに豪快に闘って、勝ってやりたいと思います」とコメントを寄せた。