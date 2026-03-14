俳優でモデルの池田エライザが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。その存在感たっぷりな姿、そしてシースルースカートからのぞく“艶やか”美脚に反響が寄せられた。

【映像】池田エライザ、美脚あらわ！圧巻スタイルで登場（全身姿も）

イベント本編のオープニングとなる「TGC SPECIAL COLLECTION」ステージに登場した池田はロングの黒髪をなびかせながら堂々とランウェイを闊歩。オールブラックの衣装に身を包んだ池田は笑顔を封印し、クールな表情でステージングするとその姿に「圧倒的な存在感」「やば！エライザさまかっこいい！」「かっこいい！」などとうっとりするファンが続々。

またシースルースカートからは池田の美脚があらわに。そのセクシーなビジュアルに「脚長い」「セクシーだな」「スタイルえぐ」「脚なげぇ」などと称賛の声が続々と寄せられた。

1996年4月16日生まれの池田エライザは、2009年『ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞し専属モデルに。その後『CanCam』で専属モデルを務める。2011年、映画『高校デビュー』で俳優デビュー。主な作品は映画『みんな！エスパーだよ！』、映画『映画 賭ケグルイ』、Netflixドラマ『地面師たち』など。2020年『夏、至るころ』で初の映画監督を務めた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

