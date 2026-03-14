驚異的な年俸格差…ソト1人でチーム全員分

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10の7回コールドで敗れた。試合中には、韓国のテレビ中継が両国の“格差”をばらしてしまう場面も。韓国のファンから驚きの声が集まっている。

韓国の先発はドジャースなどで活躍したリュ・ヒョンジン。初回こそ無失点に抑えたが、2回は1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.が一気に生還した。本塁に方向を変えながらヘッドスライディングする激走。その後遊ゴロの間に2点目、タティスJr.にも適時打を浴び、リュ・ヒョンジンは1回2/3を3失点でKOされた。試合序盤で流れを失った。

この試合中、韓国の放送局「SBS」の中継が画面に表示したのが驚きの事実だ。昨季、総額ベースで大谷翔平投手（ドジャース）を超える史上最高額、15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時）でメッツ入りしたドミニカ共和国のフアン・ソト外野手の今季年俸4687万5000ドル（約698億ウォン）が、韓国選手全員の今季年俸（約600億ウォン）を超えているのだという。これには韓国のファンから驚きの声が上がった。

「これマジで何が起きても『元は取った』ようなもんだろ。なあ、気後れするなよ。韓国代表、ここまで来られただけでもマジで超よくやったよ！」

「涙が出るよ」

「ふああああああっ？」

また、韓国の4番打者、アン・ヒョンミンの年俸と比較し「アン・ヒョンミンが約1億8千万ウォンで今年サインしたから、387年くらいアン・ヒョンミンを使えるよ」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）