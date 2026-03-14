明日15日から17日(火)は、全国的に晴れて春の陽気となる所が多いでしょう。18日(水)から27日(金)は、周期的に雨となりますが、大きく気温が下がることはなさそうです、暖かい日が多いため、桜のつぼみは順調に生長し、九州〜関東で、19日(木)頃から続々と桜(ソメイヨシノ)が開花する見通しです。

15日〜17日は春の陽気 18日〜21日は曇りや雨の所多い

明日15日(日)〜17日(火)は、高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多く、東京や名古屋、大阪、福岡ではお出かけ日和となりそうです。一方、札幌や新潟など日本海側は雲が広がりやすい時間があるものの、天気の大きな崩れはないでしょう。





18日(水)から19日(木)は、前線が西日本から東日本付近を東へ進み、19日(木)は低気圧からのびる前線が北日本を通過する見込みです。18日(水)は西日本で雨が降り始め、19日(木)は全国に雨の範囲が広がるでしょう。北海道では雪になる所もある見込みです。20日(金)から21日(土)は、日本の南に前線が停滞し、高気圧が日本海を移動するでしょう。晴れる所が多いですが、一時、雨の降る所もある見込みです。気温は、平年並みか平年より高い所が多く、雨の日でも大きく気温が低下することはないでしょう。晴れる日はポカポカ陽気となり、春服が活躍するでしょう。

22日〜27日 さらに春めいて暖かい

22日(日)から27日(金)は、日本付近を高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。天気は周期的に変化し、たびたび雨の降る日があるでしょう。



それでも極端に寒くなることはなく、さらに春めいて暖かくなるでしょう。東京、名古屋、大阪、福岡では20℃前後まで気温の上がる日が増える見込みです。一方、札幌や仙台では、3月下旬でも朝は1℃から5℃くらいまで気温の下がる日があるでしょう。

桜のシーズン間近 そろそろお花見の計画を

この先は、気温が平年並みか平年より高い日が多く、桜のつぼみは順調に生長するでしょう。日本気象協会では、3月19日(木)に高知、20日(金・祝)に名古屋、福岡、21日(土)に東京、広島などで標本木の桜(ソメイヨシノ)が開花すると予想しており、来週後半は、続々と桜開花の便りが届きそうです。再来週に入ると大阪、鹿児島でも開花し、3月末までに九州から北陸にかけての広い範囲で開花する見込みです。4月に入ると、2日(木)に仙台、16日(木)に青森で開花し、桜前線が札幌に到達するのは4月26日(日)になるでしょう。



東京や名古屋、高知、福岡では3月中に満開まで咲き進む見通しで、そろそろお花見の計画を立てておくのもよさそうです。