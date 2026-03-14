俳優小澤征悦（51）が14日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。WBCイタリア代表が本塁打を打った直後の行動に注目していることをコメントした。

番組エンディングで、小澤が「WBCの試合、明日楽しみですけどね」と侍ジャパンの準々決勝ベネズエラ戦に期待を込めて「実はWBCのチームで気になっている、チームの行動があります。イタリアのチーム。イタリアがホームランを打つと、エスプレッソを飲むんですよ」と話した。

画面ではイタリアチームの選手が本塁打を放って、ベンチで迎え入れるシーンをVTRで紹介し、小澤が「ほら、今ホームランを打ったでしょ。そうしたら（イタリアチームのベンチに）エスプレッソマシンが置いてあって、そのときに淹れて飲むの」とイタリアの選手がエスプレッソをぐびりと飲んでいる様子を流した。

小澤は「スゴくないですか、カッコよくない？」と賛同を促すと、コメンテーターのリディラバ代表安部敏樹氏が「いいね、日本も点てた方が」と同意すると、橋本五郎氏も「お茶だな、お茶」と語った。小澤は「お茶をあそこで点てて、飲んだら風流でいいんじゃないかな」と話した。

橋本氏は冗談気味に「千家に行ってもらおうか、表？裏？」と本格的な茶道の流派を言葉にした。

日本代表チームはヒットを打ったり、活躍した選手が塁上でお茶を点てるポーズをとるセレブレーション（お祝いのポーズ）を日本ハム北山亘基投手が、先輩に当たるドジャース大谷翔平投手に指名されて考案していた。