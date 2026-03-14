お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が17日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）と生出演。フィギュアスケート男子で五輪2連覇し、プロ転向4季目の羽生結弦さん（31）と対面したことを明かした。

伊達は2011年3月11日、宮城県気仙沼市のロケ中に東日本大震災を経験。以後、毎年必ず「3・11」には気仙沼を訪れている。「3・11の夜か。お前（富澤）は先に東京帰っちゃったけど、俺はそのまま東北放送行って。羽生くんが生放送に出てて。銀ちゃんもいるってことで」と説明。「3・11」当日にはTBCテレビ（東北放送）の特番「Nスタみやぎスペシャル 東日本大震災15年の現在地」が放送され、羽生さんと、楽天イーグルスアンバサダーの銀次氏が出演していた。

伊達は「俺はあんまり仙台からすぐ帰りたくない人間だから。できるだけ仙台にいたい人間なんで」と主張し、東北放送で羽生さんと対面を果たしたという。「会えました。でさ、1回会ってるよね？ NHKの生放送」と相方の富澤に確認した上で「俺はその記憶があるんだけど、羽生くんにはその記憶がない。『はじめまして』って言われて」と打ち明けた。

富澤が「マジで？」と驚く中、伊達は「1回会ってるんじゃないかなって話をしたら、『いやぁ。会ってないんですよ』って。多分、羽生くんが中学生か高校生か。その時、会ってるはずなんだ。でも『会ってない』って言われて。『会うの初めてなんですよ』って言われて『え、そうだっけか？』って。俺もそんな気がして」と状況を説明した。

伊達は続けて「画面越しに会話はあるんですよ。要するに俺がスタジオにいて、羽生くんが違うところにいて。『羽生くん頑張ってね』みたいな。そういうやりとりは2回ぐらいあったよ」と語った。羽生さんからは「いつも友達って言ってくれてありがとうございます」などと言われたという。伊達は「今日会って、真の友達になったねって。『本当にうれしいです』ってしっかり固い握手をして」と語った。その上で連絡先は聞けなかったと明かした。