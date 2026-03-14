お笑いコンビのロッチが、13日更新のTBSポッドキャスト「ロッチナイトZERO」に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の中継で「一番おもろい」と思ったことを語った。

番組の冒頭でWBCについてトーク。今大会は米配信大手Netflix（ネットフリックス）が配信しており、コカドケンタロウは「あれ面白かったね。（試合が）終わった後の渡辺謙さん」と、アンバサダーを務める渡辺に言及。中岡創一も「渡辺謙さん一番おもろい、今回。源田選手のマイク（音声）が小さくて。謙さんがマイクフォローずっとしてたやつ」と、チャイニーズタイペイ戦後の源田壮亮内野手へのインタビュー中、マイクトラブルが起きた一幕を振り返った。

源田の持つマイクに音声が入らないままやりとりがスタートしたが、コカドは「ニノ（二宮和也）が源田選手にマイク渡して。ニノが（マイクが）ないから、渡辺謙さんがずっとマイクフォローと自分がしゃべるのを。うまかったわ〜マイクフォロー、謙さん」とベテラン俳優の対応力に感嘆した。

中岡は「謙さんが野球見てる裏側の映像もあんねんけど、ただのおっさんやな、あれ。豆食いながら」と野球ファンとしての渡辺の姿に親近感が沸いた様子だった。