「マジか」「心配がデカすぎる」日本代表に大激震…土曜午後にもたらされた悲報にネット騒然「いやいやちょっと待ってくれ」「呪われすぎ」
土曜日の午後、日本代表にとって、またも心配なニュースがもたらされた。
３月14日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第６節で、FC東京は水戸ホーリーホックと敵地で対戦。アクシデントが発生したのは20分だった。
相手のクリアボールに反応してスプリントした長友佑都が、右足を気にしてピッチに座り込む。そのまま担架に乗せられて交代となった。
５度目のワールドカップ出場を目指している39歳の負傷交代に、サッカー界は騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「大丈夫かな」
「まじで心配なんだけど。代表戦もあるのに」
「マジかー。軽症だといいのだけど」
「W杯もあるし、肉離れとかじゃないといいけど」
「え、長友さんどした？大丈夫？」
「普段全然怪我しない長友さんだから心配がデカすぎる」
「大怪我じゃありませんように」
「日本代表呪われすぎだし長友さんのワールドカップが」
「筋肉系っぽいな かなり心配だ。Ｗ杯には間に合わせてくれ」
「いやいやちょっと待ってくれ長友...ここまで順調にコンディション上げてきたのに、これでW杯遠のくのは見たくない。軽傷であってくれよ！」
今月末に英国遠征を控えた日本代表は、南野拓実、遠藤航、久保建英、伊藤洋輝、板倉滉ら怪我人が続出している。ベテランDFの状態も気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
３月14日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第６節で、FC東京は水戸ホーリーホックと敵地で対戦。アクシデントが発生したのは20分だった。
相手のクリアボールに反応してスプリントした長友佑都が、右足を気にしてピッチに座り込む。そのまま担架に乗せられて交代となった。
５度目のワールドカップ出場を目指している39歳の負傷交代に、サッカー界は騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「まじで心配なんだけど。代表戦もあるのに」
「マジかー。軽症だといいのだけど」
「W杯もあるし、肉離れとかじゃないといいけど」
「え、長友さんどした？大丈夫？」
「普段全然怪我しない長友さんだから心配がデカすぎる」
「大怪我じゃありませんように」
「日本代表呪われすぎだし長友さんのワールドカップが」
「筋肉系っぽいな かなり心配だ。Ｗ杯には間に合わせてくれ」
「いやいやちょっと待ってくれ長友...ここまで順調にコンディション上げてきたのに、これでW杯遠のくのは見たくない。軽傷であってくれよ！」
今月末に英国遠征を控えた日本代表は、南野拓実、遠藤航、久保建英、伊藤洋輝、板倉滉ら怪我人が続出している。ベテランDFの状態も気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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