ついに！林修さんがYouTubeチャンネル『林修の本物の流儀』を開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「林修の本物の流儀」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの林修さんがついにYouTubeチャンネルを開設され話題になっています。
チャンネルの説明欄には以下のような説明がありました。
【世の中には情報が溢れている。
怪情報や都市伝説的なものまで含め、あらゆる情報が氾濫する今、一体、何が偽物で、何が本物なのか。
【本物を伝える】―― その一翼を、林修が担う。
専門性の高い素晴らしい“知見”は、ともすると難しすぎることがある。
難しいから、分からないからと、放置されてしまう知識も少なくない。
素晴らしき【専門知】が届かないままでいるのは、あまりにもったいない。
この番組での林修の役目は【知の通訳】。
最新の【専門知】を、【本物】の専門家が語り、それを視聴者に届く言葉へと橋渡ししていく。
それこそが、この番組の目的である。】
なんとも心強いチャンネルの登場ですね。
2026年2月9日にチャンネル登録され、1本目の動画は2月10日に公開されています。
●林修の本物の流儀＃１【Short ver.】
●林修の本物の流儀＃１
林先生自らがキャスティングし、テレビでは聞けない、伝えきれない話を引き出すという事で、第一回目は総合診療医、生坂政臣先生のお話を聞く事が出来ます。
日本ではまだ十分に認知され、機能しているとは言い難いという『総合診療』について生坂政臣先生による解説が、林修さんの質問によってわかりやすく伝わってきます。
生坂政臣先生「総合診療はコンセプト」という説明になるほどなぁと感じましたし、他にも驚きの情報を沢山知る事が出来ました。
非常に素晴らしくありがたいチャンネルだなと痛感しています。
また、このチャンネルは林修さんがゲストのキャスティングを直接していくというところで、今後も様々な業界の凄いゲストが登場しそうな予感。
このような良質なコンテンツは是非とも続いて欲しいと思います。
というわけでNicheee!はこれからも、YouTubeチャンネル『林修の本物の流儀』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの林修さんがついにYouTubeチャンネルを開設され話題になっています。
チャンネルの説明欄には以下のような説明がありました。
【世の中には情報が溢れている。
怪情報や都市伝説的なものまで含め、あらゆる情報が氾濫する今、一体、何が偽物で、何が本物なのか。
【本物を伝える】―― その一翼を、林修が担う。
専門性の高い素晴らしい“知見”は、ともすると難しすぎることがある。
難しいから、分からないからと、放置されてしまう知識も少なくない。
素晴らしき【専門知】が届かないままでいるのは、あまりにもったいない。
この番組での林修の役目は【知の通訳】。
最新の【専門知】を、【本物】の専門家が語り、それを視聴者に届く言葉へと橋渡ししていく。
それこそが、この番組の目的である。】
2026年2月9日にチャンネル登録され、1本目の動画は2月10日に公開されています。
●林修の本物の流儀＃１【Short ver.】
●林修の本物の流儀＃１
林先生自らがキャスティングし、テレビでは聞けない、伝えきれない話を引き出すという事で、第一回目は総合診療医、生坂政臣先生のお話を聞く事が出来ます。
日本ではまだ十分に認知され、機能しているとは言い難いという『総合診療』について生坂政臣先生による解説が、林修さんの質問によってわかりやすく伝わってきます。
生坂政臣先生「総合診療はコンセプト」という説明になるほどなぁと感じましたし、他にも驚きの情報を沢山知る事が出来ました。
非常に素晴らしくありがたいチャンネルだなと痛感しています。
また、このチャンネルは林修さんがゲストのキャスティングを直接していくというところで、今後も様々な業界の凄いゲストが登場しそうな予感。
このような良質なコンテンツは是非とも続いて欲しいと思います。
というわけでNicheee!はこれからも、YouTubeチャンネル『林修の本物の流儀』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】