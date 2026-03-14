「やっぱり最強で最高のアイドル」中島健人、32歳バースデーショットを披露！ 「何歳になってもイケメン」
元Sexy Zoneの中島健人さんは3月13日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日ショットを披露しました。
【写真】中島健人、32歳のバースデーショット！
コメントでは「ケンティーおめでとう〜」「何歳になってもイケメンだねぇ」「若いなぁ〜」「やっぱりケンティーは最強で最高のアイドルです」「レベル32おめでとう」「まって、門司港おると！？」「黒のジャージめちゃ良き！！！」など祝福の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中島健人、32歳のバースデーショット！
「32Lv.になった日。愛だね」中島さんは「32Lv.になった日。愛だね」とつづり、「#素敵なケーキ #コンビニ兄弟 #北九州にてお祝いしてもらた #in門司港」とハッシュタグを添えて5枚の写真を投稿しています。13日に32歳の誕生日を迎えた中島さん。黒いトラックジャケット姿で大きなバースデーケーキを手にしたバースデーショットを披露しています。
愛犬・“ボニータ”ちゃんとの誕生日ツーショット5日の投稿では、愛犬・“ボニータ”ちゃんの10歳の誕生日を祝福し、バースデーケーキや誕生日プレゼントに囲まれたボニータちゃんの姿や愛おしそうにボニータちゃんを抱っこするツーショットを披露しています。ファンからは「めっちゃかわいいです」「ボニちゃんも健人くんもかわいいー」「毎度ながらボニータ姫を愛でるおけんとが可愛い」「いっぱい愛されて幸せやろうなぁ」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)