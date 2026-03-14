【ひらがなクイズ】1分で解けるかな？ 空欄に共通する2文字を当てよう！ ヒントは「足の一部」
日常の中でごく自然に使い分けている言葉の「響き」に耳を傾けて、脳のトレーニングに挑戦してみませんか？
今回は、体に関する身近な言葉から、社会の中でのつながりを意味する言葉までそろました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
□□と
□□わり
□□える
ヒント：足の裏の後ろの部分を何と呼ぶ？
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▼解説
かかと（踵）
かかわり（関わり）
かかえる（抱える）
歩行に欠かせない「踵（かかと）」、人や物事とのつながりを指す「関わり（かかわり）」、そして何かをその身に持つ「抱える（かかえる）」。体の部位から社会的な関係、物理的・心理的な動作まで、全く性質の異なる3つの言葉が「かか」という響きでつながるのは面白いですね。正解を射抜いたときの、パッと視界が開けるような感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体に関する身近な言葉から、社会の中でのつながりを意味する言葉までそろました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□と
□□わり
□□える
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正解：かか正解は「かか」でした。
▼解説
かかと（踵）
かかわり（関わり）
かかえる（抱える）
歩行に欠かせない「踵（かかと）」、人や物事とのつながりを指す「関わり（かかわり）」、そして何かをその身に持つ「抱える（かかえる）」。体の部位から社会的な関係、物理的・心理的な動作まで、全く性質の異なる3つの言葉が「かか」という響きでつながるのは面白いですね。正解を射抜いたときの、パッと視界が開けるような感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)