東京・上野の路上で香港に運ぶ予定だった現金約４億２３００万円が奪われた強盗事件で、警視庁は１４日、いずれも住所不詳で、山口組系暴力団幹部の狩野仁琉（２１）と、職業不詳小池恒児（４７）両容疑者ら男７人を事後強盗容疑で逮捕した。

狩野、小池両容疑者が指示役だったとみられ、同庁は、現金が運搬される情報を事前に把握し、襲撃したとみて調べている。

他に逮捕されたのは、いずれも職業不詳で、住吉会系暴力団幹部の伊藤雄飛（２７）（千葉県九十九里町粟生）、極東会系暴力団幹部の福原健光（４８）（東京都板橋区熊野町）ら。

発表によると、７人は氏名不詳者と共謀して１月２９日午後９時半頃、台東区東上野の路上で、中国籍の男性（４３）ら男女７人が車に運んでいた現金計約４億２３００万円入りのスーツケース３個を盗み、逃走する際、男性に見つかり、顔面に催涙スプレーを吹きかけた疑い。

奪われた現金は香港で金を買い付けるための資金だったという。

実行役は３人で、現金を奪った後、小池容疑者が運転する軽乗用車で逃走。その直後、近くの路上で、通行人の５０歳代男性を車ではねるひき逃げ事件を起こし、４人は狩野容疑者が運転するミニバンに乗り換えて、千葉県方面に走り去っていたという。

同庁が防犯カメラ映像を収集・解析する「リレー方式」で行方を追った結果、ミニバンは、同県市川市で首都高速道路を降り、一般道で同県流山市、茨城県古河市、栃木県小山市、さいたま市を経て、翌３０日未明に埼玉県川口市に移動していたことが判明した。

ミニバンは、山口組系暴力団組員の狩野容疑者の父親名義だった。軽乗用車は福原容疑者ら２人が準備していたとみられる。

狩野、小池両容疑者と実行役３人は事件の約１時間半前、板橋区常盤台の東武東上線ときわ台駅近くの公園に集合し、ミニバンで現場に向かっていたという。

同庁は１４日、東京、埼玉、千葉の３都県の組事務所や自宅など関係先計十数か所を捜索し、現金計約２７５０万円やスマートフォンなどを押収した。

上野の事件の約２時間半後には、大田区の羽田空港の駐車場で、別の男性４人が、乗用車に乗った４人組に襲われた。男性らの車には現金約１億９０００万円が入ったスーツケースが載せてあったが、現金の被害はなかった。

事件後、襲われた４人のうち２人が現金を持って香港に渡航したが、現地に到着後、路上で現金を奪われていた。

香港警察は１月３０日、２人から現金約５１００万円を奪ったとして、男女６人を強盗容疑で逮捕。このうち２０歳代の日本人の男３人と、５０歳代の中国籍の女が起訴された。男の１人は羽田で狙われた現金の運搬役で、他の人物に運搬ルートを教えた内通者だった疑いがある。

警視庁は国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて香港当局と情報交換しており、上野、羽田、香港の事件の関連を調べている。