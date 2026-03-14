現地時間１５日の米アカデミー賞授賞式を前に、米経済誌「フォーブス」は１３日、２０２５年に最も稼いだ俳優ランキングを発表。１位はアダム・サンドラー（５９）で、推定収入は４８００万ドル（約７６億６６００万円）だった。

サンドラーは昨年、コメディー映画「俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル」（１９９６年）の待望の続編「俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル２」の製作と主演を務めた。また、映画スターのジェイと献身的なマネジャーとの欧州珍道中を描いたネットフリックスのコメディー作品「ジェイ・ケリー」では、サンドラーはマネジャー役で、スター役のジョージ・クルーニーと共演した。

２位にランクインしたのはトム・クルーズ（６３）で、「ミッション：インポッシブル」シリーズの第８作「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」で４６００万ドル（約７３億４７００万円）稼いだ。

以下、３位はマーク・ウォールバーグの４４００万ドル（約７０億円）、４位はスカーレット・ヨハンソンの４３００万ドル（約６８億６８００万円）、５位はブラッド・ピットの４１００万ドル（約６５億５０００万円）と続いた。

フォーブス誌によると、２０２５年、ハリウッドのトップ俳優上位２０人の総収入は５億９０００万ドル（約９４２億３０００万円）で、昨年の７億３０００万ドル（約１１６５億８８００万円）から約２割減少した。