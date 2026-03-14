「KAWAII CARAVAN 超九州」月足天音・立花琴未・村川緋杏ら、新曲「ファンタジア」世界最速披露 高音パートで個性光る「九州から世界へ飛び立てるように」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」の月足天音・立花琴未・村川緋杏、KAWAII LAB. SOUTHが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】カワラボドリームユニット、新曲世界最速披露
FRUITS ZIPPERの月足天音、CANDY TUNEの立花琴未・村川緋杏の福岡出身メンバーが中心となり、直接会いに行って、“アイドルの原石”を探すプロジェクト「〜アイドルによる仲間探し〜KAWAII CARAVAN 超九州編」。本プロジェクトなどを通して誕生したKAWAII LAB. SOUTH、そして月足、立花、村川のドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」が新曲「ファンタジア」を世界最速で初披露した。パフォーマンスでは月足が高音パートを披露するなど、それぞれの個性が光った。
パフォーマンスが終わると自己紹介。立花は「九州から世界へ飛び立てるように背中を押してくれるような楽曲となっております」と話し、村川が「応援していただいたら嬉しいです」と呼びかけ、会場を後にした。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カワラボドリームユニット、新曲世界最速披露
◆月足天音・立花琴未・村川緋杏、新曲披露
FRUITS ZIPPERの月足天音、CANDY TUNEの立花琴未・村川緋杏の福岡出身メンバーが中心となり、直接会いに行って、“アイドルの原石”を探すプロジェクト「〜アイドルによる仲間探し〜KAWAII CARAVAN 超九州編」。本プロジェクトなどを通して誕生したKAWAII LAB. SOUTH、そして月足、立花、村川のドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」が新曲「ファンタジア」を世界最速で初披露した。パフォーマンスでは月足が高音パートを披露するなど、それぞれの個性が光った。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】