乃木坂46一ノ瀬美空、色白美脚際立つミニワンピ姿披露 “あざとポーズ”で観客の心鷲掴み【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の一ノ瀬美空が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】一ノ瀬美空、ミニワンピから色白美脚際立つ
ミニ丈のフレアワンピースにブーツを合わせ、白く美しい脚を披露した一ノ瀬。観客に手を振りながらにこやかにランウェイを闊歩した。ステージトップでは、人差し指を顎に当てた“あざとポーズ”を披露し観客の心を鷲掴みにしていた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】一ノ瀬美空、ミニワンピから色白美脚際立つ
◆一ノ瀬美空、色白美脚輝く
ミニ丈のフレアワンピースにブーツを合わせ、白く美しい脚を披露した一ノ瀬。観客に手を振りながらにこやかにランウェイを闊歩した。ステージトップでは、人差し指を顎に当てた“あざとポーズ”を披露し観客の心を鷲掴みにしていた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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