障害絶対王者の２着敗退が、ＳＮＳ上で注目を浴びている。Ｘ（旧ツイッター）でも、トレンド上位に入った。

３月１４日、阪神８Ｒの第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（障害芝３９００メートル＝１０頭立て）で、昨年の最優秀障害馬のエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は２着。単勝１・５倍の断然人気に応えることはできなかった。３番人気で高田潤騎手騎手が騎乗したディナースタ（牡７歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ドゥラメンテ）が１着で重賞初制覇。勝ちタイムは４分３０秒７。４番人気のヘザルフェン（森一馬騎手）が３着に続いた。

エコロデュエルは草野太郎騎手が騎乗し２番枠からスタート。草野騎手が「阪神はあんまりメンタルが安定しない」と振り返った通り、序盤から後方を進んだ。「障害も正面の飛越」（草野騎手）もあったが、徐々に進出。最後の障害でバランスを崩しながらも地力を見せて伸びてきたが、先に抜け出したディナースタにわずか鼻差、届かなかった。

今回はメンバー唯一の６２キロを背負っての出走だったこともあり、草野太郎騎手も「勝負どころで厳しいなと思ったけど、最後はバギュンと脚を使ってくれました」と前向きだった。

同馬は昨年の中山グランドジャンプ、中山大障害を制して２５年の最優秀障害馬のタイトルを獲得。春初戦２着にはファンも驚いたようだが、「前哨戦はいつもこんな感じと言えばこんな感じ…」「でも苦手なこの条件かつ最後バランス崩しながらもハナ差のエコロデュエルやっぱり化け物だよ」「去年もそうだったけどエコロデュエルは前哨戦(阪神ＳＪ、東京ＨＪ)は落とすのが様式美」「中山ＧＳいい感じに行きそう」「エコロデュエルもお疲れ様！！！」「くそぉ……！！でもずっと応援してるぞ！！俺は！！！」などのコメントが寄せられている。