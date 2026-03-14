声優で俳優の津田健次郎（54）が14日、都内で初フォトブック「since1995」（講談社）の発売記念イベントを行った。

声優生活30周年を記念した作品。「50歳を超えてもフォトブックを発売させていただけるのは本当にありがたくて、うれしいですね」と、魅力である低音ボイスながらも口角は緩んでいた。

声優生活を振り返るインタビューのみならず、さまざまな仲間からの祝福コメントも掲載。人気漫画「ゴールデンカムイ」の作者・野田サトル氏からのコメントも届き、「絵も書いていただいて感謝ですね。すごく嬉しかったです」とかみしめた。

フォトブックの撮影は、自身のルーツであるインドネシアの首都・ジャカルタで行われた。幼少期を過ごした地で、40年ぶり以上の訪問。「あまりにも街が発展していて思っていた景色と違った。それでも市場や川沿いの賑やかさは変わってなくてほっとした」と振り返る。現地では声をかけられることもあったといい、「シンガポールの学生の団体が、呪術廻戦（じゅじゅつかいせん）を見てくれているようで声をかけてくれた。アニメの力は国境を越えてもすごいなと思った」と話した。

声優活動も30周年を迎えた。「大先輩のレジェンドの方々がまだ現役で、野沢雅子さんなんて未だにかめはめ波を打っているからすごいですよね、衝撃です。本当に負けないように声優としての肉体を維持して、できるのであれば続けて行きたい」と、この先の30年も声優を続けて行きたい意思を示した。