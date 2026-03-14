バーガーキング®春の新作♪サルサで食べる！情熱のアボカドワッパー

バーガーキング®といえば、直火で焼き上げる100％ビーフパティが最大の特徴。余分な脂を落としながら香ばしく焼き上げることで、旨みがぎゅっと詰まったジューシーでスモーキーな味わいに仕上がります。そこに、店内でカットしたフレッシュな野菜をたっぷりトッピングし、ケチャップとマヨネーズを絶妙なバランスで合わせた、ブランドを代表する人気バーガーが「ワッパー」です。一般的なハンバーガーの約1.4倍というボリュームも魅力のひとつ。そんなバーガーキング®から、この春、6種のハーブ＆スパイスを使った特製サルサソースで楽しむ新作バーガーが登場しました。

サルサソース×アボカドの相性抜群！クセになる本格バーガー

スパイシーサルサ アボカドワッパー®

単品 価格：940円／セット 価格：1,240円

直火焼きの100％ビーフパティに、クリーミーなアボカド、シャキシャキ食感のレタス・トマト・オニオン、そしてアクセントのピクルスを重ねた一品。

味の決め手は、6種のハーブ＆スパイスを使用した特製サルサソース。トマトのコクとニンニクの旨みに、ピリッとしたスパイスの刺激が加わり、食欲をそそる味わいに仕上がっています。

まろやかなアボカドが辛みをほどよく包み込み、ピリ辛×クリーミーの絶妙なバランスが楽しめるバーガーです。

ダブルやチーズなどのバリエーションも

そのほか、コクのあるチェダーチーズを2枚もプラスした「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー®」や、ボリューム満点のビーフパティが2枚の「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー®」も選べます。

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超大型バーガー「イエティ」も襲来！

アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー

単品 価格：2,390円／セット 価格：2,690円

さらに注目なのが、超大型バーガー「イエティ」！

直火焼き100％ビーフパティ4枚に、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚、ホワイトチーズソース、スモーキーなベーコン4枚、ケチャップを加えた、なんと総重量543g※の「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」。

期間・数量限定で3月13日（金）より登場です。（※総重量には個体差があります。）

2026年“ワンパウンダーシリーズ”の第1弾！

毎年楽しみにしているファンも多いという“ワンパウンダーシリーズ”。今回のバーガーは、特にチーズバーガー好きにはぜひ食べてみてほしい商品です。

カマンベールチーズのコクとにんにくの旨みがたっぷりつまった濃厚なホワイトソースがクセになるおいしさ。注文の際には、「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットして提供してくれます。

お友達や家族とシェアしてもよし、一人で思いきり楽しんでもよし！食べ応えのありすぎる超大型バーガーをぜひこの機会に味わって。

定番のワッパーもお忘れなく

まだワッパーを食べたことがない人は、まずは定番から試してみるのもおすすめ。シンプルだからこそ、直火焼きビーフのジューシーなおいしさをしっかり楽しめます。

ボリュームも味も満足度の高い「バーガーキング®」のハンバーガー。この春は、新作の「スパイシーサルサ・アボカドワッパー®」で、ちょっと贅沢なバーガータイムを楽しんでみては？