タレントの杉浦太陽（４５）と辻希美（３８）と夫妻の長女でインフルエンサー・希空（のあ＝１８）が１４日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われた「第４２回マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」内で親子初ＡＥＯＮ ＰａｙのＣＭキャラクター就任のお披露目がされ、初めて親子３人そろってのイベント出演となった。

３人は仲良くピンクで統一した衣装で登場。囲み取材に応じ、杉浦は「親子３人での共演はうれしかったよね」と振り返り、辻は「率直に『よし』って気持ちでみんなガッツポーズした」と明かした。希空は「早くパパとママとお仕事をしたかった。やっとだという気持ち」と笑顔を見せた。

ＡＥＯＮ ＰａｙのＣＭキャラクター就任を記念して３人はこの日にランウェイも歩き、杉浦は「ＴＧＣは１７年ぶり。希空が１歳の時。その時を超えて歩けるのはうれしい」と喜んだ。

辻は昨年８月には第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産。家族も増え、希空は「私は家にいる中で一番好きな時間がリビングにいる時間。全員そろうのがご飯の時間。夜ご飯になると家族全員リビングに集結する。その時間がいろんなお話しができて幸せ」と明かし、「自分がもし家庭を持つことになったら自分自身も兄弟５人いて、私も子どもは３人以上ほしい」と将来を見据えた。