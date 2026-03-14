◇Bリーグ2025―26シーズン B1第26節GAME1 大阪エヴェッサ104―102富山グラウジーズ（2026年3月14日 おおきにアリーナ舞洲）

前節に連敗を脱出した西地区9位の大阪エヴェッサは、同最下位の富山グラウジーズをホームで迎え撃ち、連勝を飾った。通算成績は17勝26敗となった。マン・オブ・ザ・ゲームにはチーム最多の30得点をマークしたライアン・ルーサー（30）が選出された。

最後は冷や汗をたっぷりかかされた。前半は56―39とリードしていたが、4Qに逆襲を許してしまった。残り3秒7でフリースローを得て、1本目の成功で104―102に。2本目が外れると、富山に逆転の可能性が生まれたが、リバウンドを植松義也（28）がコートに倒れ込みながらも死守。そのまま、試合終了のブザーを迎えた。

身長1メートル90の植松は相手ビッグマンと比べると高さで劣っているが「リバウンドが（自分の方向に）来た時はつかんで離さなかったら勝てると思ってました」と、大仕事に笑顔を浮かべた。

藤田弘輝ヘッドコーチ（39）は「何より今の状態でホームで久しぶりに勝てたことは良かった」と、ほっと胸をなでおろしていた。