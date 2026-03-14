矢本悠馬、俳優人生で1番難しかったせりふ明かす 『ゴールデンカムイ』白石の“クチュン”で「寝れなかった」
俳優の矢本悠馬、片桐健滋監督が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ
好きなシーン語ることになり、片桐監督は矢本演じる白石由竹の「クチュン」というシーンを挙げた。片桐監督は「ここで話が変わるのをちゃんと、やってくれている」と感謝。一方の矢本は「台本に『クチュン』と書いてありますし、原作にも『クチュン』と書いてあった。今までのせりふで1番難しかったかもしれないです。血肉の通ったリアルな『クチュン』は難しかったですね。今なら、もうちょっといい『クチュン』が出るかもしれない。あの日、帰りも寝れなかった。『あのクチュンで大丈夫だったかな…』『ベスト・オブ・クチュンを出せているかな』とか思って。試写で観ても『クチュン』と言い過ぎたかなと思って。どう『クチュン』をお客さんが受け止めたのか…」と抱えきれない悩みを吐露し、会場に笑いが響く中で“クチュン”でエゴサすることを宣言し「『クチュン』の自信をください！」と呼びかけていた。
そのほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、玉木宏、舘ひろしも登壇した。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ
好きなシーン語ることになり、片桐監督は矢本演じる白石由竹の「クチュン」というシーンを挙げた。片桐監督は「ここで話が変わるのをちゃんと、やってくれている」と感謝。一方の矢本は「台本に『クチュン』と書いてありますし、原作にも『クチュン』と書いてあった。今までのせりふで1番難しかったかもしれないです。血肉の通ったリアルな『クチュン』は難しかったですね。今なら、もうちょっといい『クチュン』が出るかもしれない。あの日、帰りも寝れなかった。『あのクチュンで大丈夫だったかな…』『ベスト・オブ・クチュンを出せているかな』とか思って。試写で観ても『クチュン』と言い過ぎたかなと思って。どう『クチュン』をお客さんが受け止めたのか…」と抱えきれない悩みを吐露し、会場に笑いが響く中で“クチュン”でエゴサすることを宣言し「『クチュン』の自信をください！」と呼びかけていた。
そのほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、玉木宏、舘ひろしも登壇した。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。