矢本悠馬、俳優人生で1番難しかったせりふ明かす 『ゴールデンカムイ』白石の“クチュン”で「寝れなかった」

矢本悠馬、俳優人生で1番難しかったせりふ明かす 『ゴールデンカムイ』白石の“クチュン”で「寝れなかった」