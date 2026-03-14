LDHの新星が日本代表に！？マイナースポーツで世界を目指す！？
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが挑む「目指せ日本代表！マイナースポーツチャレンジ！」ロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LIL LEAGUEが2nd Album「NEOMATIC」をテーマに書道パフォーマンス
この冬はオリンピック、WBCなどスポーツが大いに盛り上がり、世界を舞台に戦う選手たちが話題を集めています。そこで今回はLIL LEAGUE＆KID PHENOMENONをもっと多くの人に知ってもらうため、あわよくば“日本代表”を目指せるかも？という、まだ日本での競技人口が少ないマイナースポーツに挑戦します。
2組がチャレンジするのは、紀元前からあるという世界で最も古いスポーツのひとつと言われる「ファウストボール」。バレーボールに似ている競技ですが、1チームは5名、使うのは“片手”で“腕かこぶし”だけ、3回以内のタッチで相手に打ち返す、各タッチにつき1バウンドしても良いなどのルールがあります。競技人口は世界で6万人、日本では約50人とのことで…確かに頑張れば代表が見えてくるかも!?
そこで、日本代表選手の方々に特訓していただくのですが…実は、我らが番組MCティモンディの高岸さんは、ファウストボールの元日本代表！高岸さんにも選手目線から指導していただきます。
まずは、適性チェックから。全員が「レシーブ」「トス」「アタック」「サーブ」に挑戦し、誰がどのポジションに向いているかを見極めていただきます。
日々ダンスで鍛えられているメンバーたち、初めてのスポーツでも難無くこなせるか…と思いきや、片手でのプレイや、手の平はパーはダメというのはかなり難しい！ スベって一回転してしまうメンバー、ぶりっこポーズのようになってしまうメンバー、豪快に空ぶってしまうメンバー…など、普段は見られないちょっとカッコ悪くも愛らしい姿も!?
最初は苦戦しながらも、豪快なサーブやアタックにも逃げずに立ち向かうメンバー、こぼれ球も諦めずに取りにいくメンバー、鋭いサービスエースを連発するメンバー、高岸さんも「合格！」と唸った気迫のアタックを決めるメンバー…など、それぞれに得意な分野で光るものが！
さらに、身体能力チェックも。
「20m走」「反復横跳び」「垂直ジャンプ」の結果も加味して、適性に合ったポジションを決定。
ポジションごとにわかれて練習し、その練習を見ながら2つのチームの選抜メンバーを決めることに。
そして、リル＆キドフェノ混合の2つの選抜チームにわかれて対決。
ここでセンスのある動きをしたメンバーの中から5人を選抜し、日本代表と対戦します。
果たして、選抜チームに選ばれるのは？そして、日本代表の可能性を秘めたメンバーはいるのか!?今夜＆来週の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！
最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが挑む「目指せ日本代表！マイナースポーツチャレンジ！」ロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LIL LEAGUEが2nd Album「NEOMATIC」をテーマに書道パフォーマンス
目指せ日本代表！マイナースポーツチャレンジ
この冬はオリンピック、WBCなどスポーツが大いに盛り上がり、世界を舞台に戦う選手たちが話題を集めています。そこで今回はLIL LEAGUE＆KID PHENOMENONをもっと多くの人に知ってもらうため、あわよくば“日本代表”を目指せるかも？という、まだ日本での競技人口が少ないマイナースポーツに挑戦します。
2組がチャレンジするのは、紀元前からあるという世界で最も古いスポーツのひとつと言われる「ファウストボール」。バレーボールに似ている競技ですが、1チームは5名、使うのは“片手”で“腕かこぶし”だけ、3回以内のタッチで相手に打ち返す、各タッチにつき1バウンドしても良いなどのルールがあります。競技人口は世界で6万人、日本では約50人とのことで…確かに頑張れば代表が見えてくるかも!?
そこで、日本代表選手の方々に特訓していただくのですが…実は、我らが番組MCティモンディの高岸さんは、ファウストボールの元日本代表！高岸さんにも選手目線から指導していただきます。
まずは、適性チェックから。全員が「レシーブ」「トス」「アタック」「サーブ」に挑戦し、誰がどのポジションに向いているかを見極めていただきます。
日々ダンスで鍛えられているメンバーたち、初めてのスポーツでも難無くこなせるか…と思いきや、片手でのプレイや、手の平はパーはダメというのはかなり難しい！ スベって一回転してしまうメンバー、ぶりっこポーズのようになってしまうメンバー、豪快に空ぶってしまうメンバー…など、普段は見られないちょっとカッコ悪くも愛らしい姿も!?
最初は苦戦しながらも、豪快なサーブやアタックにも逃げずに立ち向かうメンバー、こぼれ球も諦めずに取りにいくメンバー、鋭いサービスエースを連発するメンバー、高岸さんも「合格！」と唸った気迫のアタックを決めるメンバー…など、それぞれに得意な分野で光るものが！
さらに、身体能力チェックも。
「20m走」「反復横跳び」「垂直ジャンプ」の結果も加味して、適性に合ったポジションを決定。
ポジションごとにわかれて練習し、その練習を見ながら2つのチームの選抜メンバーを決めることに。
そして、リル＆キドフェノ混合の2つの選抜チームにわかれて対決。
ここでセンスのある動きをしたメンバーの中から5人を選抜し、日本代表と対戦します。
果たして、選抜チームに選ばれるのは？そして、日本代表の可能性を秘めたメンバーはいるのか!?今夜＆来週の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！
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