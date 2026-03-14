「国民の命を守らない」東京大空襲から81年 避難した防空壕の中で多くの人が亡くなった理由とは…【news23】
東京大空襲から81年。避難場所と思われた防空壕の中で多くの人が亡くなりました。空襲を経験した方や専門家の証言、当時の資料などから明らかにしていきます。
【写真を見る】国の命令で作られた“中にいたら死ぬ”家庭用防空壕
「叫ぶ声がだんだん悲鳴に変わる」経験者が語る空襲時の体験
東京・中央区の常盤小学校。廊下にある扉を開けると地下に続く階段があり、鉄製の重い扉を通り過ぎていくと、80畳ほどの空間が広がっていました。
81年前に使われた防空壕です。
中央区立常盤小学校 浮津健史 校長
「疎開できない30人の子供たちが毎日登校していた。東京大空襲の時には30人の子供たちが避難する場所というふうに使われた」
1945年3月10日の東京大空襲。1600トン以上の焼夷弾で街は炎に包まれました。約10万人の命が奪われました。
「学校の防空壕に避難しろ」
6歳だった西尾静子さんは、父親にそう指示されました。
その後、母と一緒に近くの高校の防空壕に避難。扉が閉まった後のことが忘れられません。
東京大空襲を経験 西尾静子さん（87）
「（防空壕の扉を）大勢の人がドンドンドンドン叩く。『ドアを開けてください。中入れてください』叫ぶ声がだんだん悲鳴に変わる」
空襲が収まり外に出ると、黒こげの遺体が積み重なっていました。
国の命令で作られた“中にいたら死ぬ”家庭用防空壕
福岡市に貴重な防空壕が残されています。
1921年創業の立石ガクブチ店。床下に深さ2mほどの穴が掘られています。コンクリートや木で補強された8畳ほどの「家庭用」防空壕です。
戦争末期、防空壕は一般家庭にも盛んに作られました。国が命じていたのです。
立石ガクブチ店3代目 立石武泰さん（74）
「昭和19年に軍の命令で掘り始めた。9か月ぐらいかかったと言ってた。昼間はずっと掘っていた」
創業者の立石安兵衛さんが、妻と長女と一緒に作ったこの防空壕。しかし、使われることはありませんでした。
1945年6月19日の福岡大空襲では、一家は公園に避難しました。
立石ガクブチ店3代目 立石武泰さん（74）
「東京大空襲、大阪大空襲の噂話が6月までに流れてきた。絶対これは危ないよ。（防空壕の）中にいたら死ぬよと」
「中にいたら死ぬ」。そんな防空壕がなぜ作られたのでしょうか。
蒸し焼き、一酸化炭素中毒…防空壕内で犠牲になる人が全国に相次ぐ
1940年に内務省が出した防空壕の作り方が記された文書には、防空壕は「応急的待避施設」だと書かれていました。
東京大空襲・戦災資料センター 小薗崇明さん
「あくまでも当時の防空壕は、一時避難場所に過ぎなかった。命を守るものとしては作られていない。（空襲の際）防空壕から出てきて市民は火を消さなければいけなかった」
国は戦争を続けるため、国民が空襲で戦意を失わないよう“焼夷弾は簡単に消せる”と盛んに伝え、「防空法」という法律で逃げることを禁じて消火を義務付けました。
防空壕は消火活動をはじめるまで一時的に身を隠す場所に過ぎず、簡易的なものでいいなどと指導しました。
その結果…
東京大空襲・戦災資料センター 小薗崇明さん
「（外に出られず）そのまま蒸し焼きになってしまう。一酸化炭素中毒になってしまう。防空壕がつぶれて生き埋めになって死んでしまうことがある」
東京のほか、富山市や愛知県豊川市など、全国で防空壕の中で市民が犠牲になるケースが相次ぎました。
「安全だと思っていた」国へ怒る経験者の実体験
東京大空襲・戦災資料センターに展示されている防空壕の模型。
当時8歳だった二瓶治代さんの記憶を元に再現したもので、周りを土嚢で囲っただけの簡素なものです。
東京大空襲を経験 二瓶治代さん（89）
「空襲の時はとにかく防空壕に逃げる。そのために作ると言うから、安全だとばかり思っていた」
東京大空襲の夜、二瓶さんは隣の家族と一緒に、この防空壕に入りました。ところがそこに父親がやってきて、「蒸し焼きになるから外に出ろ」と言います。
東京大空襲を経験 二瓶治代さん（89）
「先に入ってた隣のおばさんが私の服を引っ張って『外に出たら焼け死んじゃうよ。だからここにいな』と言って」
二瓶さんは、女性の手を振りほどき外へ。走って逃げて振り返ると、自宅も周りの家も全部燃えていました。
東京大空襲を経験 二瓶治代さん（89）
「近所にとても優しい小児科のお医者様とか獣医さんがあった。八百屋さんとか駄菓子屋さんとか。そういう家がみんなゴーゴーゴーゴーものすごい勢いで燃え上がっていた。
消防士たちはホースで水をかけて、火を消しながら自分の体に火がついていた。ホースを持ったまま生きたまま焼かれて、バタバタバタバタと倒れていた」
空襲後に戻ると、防空壕はつぶれ、隣の家族は中で亡くなっていました。
東京大空襲を経験 二瓶治代さん（89）
「危険だとわかりながら簡単なものをつくらせた。本当に国民の命を守ることをしなかった。命をすごく軽んじた時代だったと。今非常に国に対して怒りを感じます」