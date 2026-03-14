【TGC】ドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」、新曲を世界最速初披露 かわいさを前面に会場盛り上げる
東京・国立代々木競技場第一体育館にて14日、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』が開催され、FRUITS ZIPPERの月足天音、CANDY TUNEの立花琴未、村川緋杏、そして、KAWAII LAB. SOUTHによるドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」がサプライズ登場。新曲「ファンタジア」を世界最速初披露した。
【写真】美脚スラリ！ミニスカ衣装でパフォーマンスをした3人
3人は赤いティアラや大きなリボンを身につけ、全身をキラキラとした衣装で登場。かわいさを前面に出して会場を盛り上げた。
「KAWAII CARAVAN 超九州」は、TGCを企画/制作するW TOKYO、アソビシステムがタッグを組み、九州エリアから、次世代のカルチャーを創り、そして世界へ羽ばたくことのできるアイドルの発掘・育成を目指して開催した『ASOBISYSTEM × TGC KAWAII LAB. AUDITION 2024』や、九州に在住もしくは出身者を対象に、「KAWAII LAB.」メンバーが直接会い行き“アイドルの原石”を探すプロジェクト『〜アイドルによる仲間探し〜KAWAII CARAVAN 超九州編』などの開催を通して誕生したKAWAII LAB. SOUTHが、九州を盛り上げるべく結成したドリームユニット。
今回の『TGC』のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
3人は赤いティアラや大きなリボンを身につけ、全身をキラキラとした衣装で登場。かわいさを前面に出して会場を盛り上げた。
「KAWAII CARAVAN 超九州」は、TGCを企画/制作するW TOKYO、アソビシステムがタッグを組み、九州エリアから、次世代のカルチャーを創り、そして世界へ羽ばたくことのできるアイドルの発掘・育成を目指して開催した『ASOBISYSTEM × TGC KAWAII LAB. AUDITION 2024』や、九州に在住もしくは出身者を対象に、「KAWAII LAB.」メンバーが直接会い行き“アイドルの原石”を探すプロジェクト『〜アイドルによる仲間探し〜KAWAII CARAVAN 超九州編』などの開催を通して誕生したKAWAII LAB. SOUTHが、九州を盛り上げるべく結成したドリームユニット。
今回の『TGC』のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。