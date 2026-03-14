山手線の値上げ幅は平均16.4％に…JR東日本が40年ぶり運賃改定 負担軽減に「オフピーク定期券」【news23】
14日から、全面的に運賃が値上がりするJR東日本。値上げ幅は平均で7.1%になりますが、負担を抑える手段も併せて提案されています。
【写真を見る】初乗り160円で「新宿〜品川」は…値上げする運賃はいくら？
どれだけ上がる? JR東日本が民営化以来初の“値上げ”
14日から、全面的に運賃が値上がりするJR東日本。
値上げ前日、みどりの窓口には、平日にもかかわらず長蛇の列ができていました。
息子の定期券を購入（50代）
「JRの値上げ結構大きいので早めに買おうかと」
大学生
「親に今日変わっちゃうから（更新）してこいと言われて、駆け込みで急いできましたね」
JR東日本が運賃の値上げに踏み切るのは、1987年の民営化以来初めて。約40年ぶりの出来事です。
値上げ幅は平均で7.1%。例えば、東京駅からの運賃で見ると…
【普通運賃（切符）】
▼東京〜吉祥寺:30円値上がり
▼東京〜立川:60円値上がり
▼東京〜八王子:80円値上がり
さらに、東京〜八王子間の3か月分の通勤定期では、約6000円の値上がりに。
初乗りが160円に 山手線で値上げ幅が平均16.4%
そして、特に値上げ幅が大きいのが、これまで運賃が割安に設定されていた「山手線」です。
【山手線（切符）】
▼初乗り:150円→160円に値上がり
▼新宿〜品川:210円→260円に値上がり
普通運賃の値上げ幅は平均16.4%にのぼります。
さらに、同じく14日から西武鉄道やつくばエクスプレスなどの私鉄でも、平均で10%ほど値上げする予定です。
設備修繕費などに利用 負担抑える手段も…
相次ぐ値上げに、街の人は…
会社員（30代）
「今までと同じ電車使うだけなので、それで値段が上がってしまうのは負担にはなるが、しょうがないとおもう」
50代
「いつものダイヤ改正かと思っていたら、運賃も値上がりするってなったので、なんで値上がりするんだろう?って」
値上げの理由について、JR東日本は「安全な鉄道設備を賄う資金を十分に確保するため」と説明しています。
その一方で、負担を抑える手段として推奨している「オフピーク定期券」。そのポイント付与率を14日から倍にするなどして利用者への理解を求めています。
今回の値上げで見込まれる増収は年間881億円。設備の修繕費などの安全対策に充てられるということです。