14日から、全面的に運賃が値上がりするJR東日本。値上げ幅は平均で7.1%になりますが、負担を抑える手段も併せて提案されています。

【写真を見る】初乗り160円で「新宿〜品川」は…値上げする運賃はいくら？

どれだけ上がる? JR東日本が民営化以来初の“値上げ”

14日から、全面的に運賃が値上がりするJR東日本。

値上げ前日、みどりの窓口には、平日にもかかわらず長蛇の列ができていました。

息子の定期券を購入（50代）

「JRの値上げ結構大きいので早めに買おうかと」

大学生

「親に今日変わっちゃうから（更新）してこいと言われて、駆け込みで急いできましたね」

JR東日本が運賃の値上げに踏み切るのは、1987年の民営化以来初めて。約40年ぶりの出来事です。

値上げ幅は平均で7.1%。例えば、東京駅からの運賃で見ると…

【普通運賃（切符）】

▼東京〜吉祥寺:30円値上がり

▼東京〜立川:60円値上がり

▼東京〜八王子:80円値上がり

さらに、東京〜八王子間の3か月分の通勤定期では、約6000円の値上がりに。

初乗りが160円に 山手線で値上げ幅が平均16.4%

そして、特に値上げ幅が大きいのが、これまで運賃が割安に設定されていた「山手線」です。

【山手線（切符）】

▼初乗り:150円→160円に値上がり

▼新宿〜品川:210円→260円に値上がり

普通運賃の値上げ幅は平均16.4%にのぼります。

さらに、同じく14日から西武鉄道やつくばエクスプレスなどの私鉄でも、平均で10%ほど値上げする予定です。

設備修繕費などに利用 負担抑える手段も…

相次ぐ値上げに、街の人は…

会社員（30代）

「今までと同じ電車使うだけなので、それで値段が上がってしまうのは負担にはなるが、しょうがないとおもう」

50代

「いつものダイヤ改正かと思っていたら、運賃も値上がりするってなったので、なんで値上がりするんだろう?って」

値上げの理由について、JR東日本は「安全な鉄道設備を賄う資金を十分に確保するため」と説明しています。

その一方で、負担を抑える手段として推奨している「オフピーク定期券」。そのポイント付与率を14日から倍にするなどして利用者への理解を求めています。

今回の値上げで見込まれる増収は年間881億円。設備の修繕費などの安全対策に充てられるということです。