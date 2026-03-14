大丈夫なのか。

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「風邪の疑い」で12日夜の外交日程をキャンセルした高市首相。この日、午後6時過ぎに衆院予算委員会の集中審議を終えたが、気分が悪かったのか、自席から1分程度立ち上がれず、そのまま公邸の医務官の診察を受け休養した。

その後、回復したそうで、13日は定例閣議や衆院予算委に出席。元気そうだったが、今回の一件で永田町では高市の健康不安説が飛び交っている。

■関節リウマチで「立ち上がるのがしんどい」

「立ち上がれなかったのは風邪ではなく、持病の関節リウマチのせいかもしれません」と言うのは、ある永田町関係者。

「高市さんが2019年に総務大臣に就任した際、挨拶させてもらったことがあるのですが、大臣室にお邪魔すると、高市さんは椅子に座ったまま。リウマチで筋肉がこわばってしまうようで『立ち上がるのがしんどくて……。座ったままでごめんなさいね』と申し訳なさそうでした。かなり深刻なんだと、こちらが心配になるくらいでした」

風邪どころではない可能性があるわけだが、その一方でこんな見方もある。

「総理が参加をキャンセルしたのは、ペルシャ湾岸6カ国でつくる湾岸協力会議加盟国であるサウジアラビアなどの駐日大使との面会と、イスラム諸国の大使との夕食会でした。参加国の一部は、現下の米イスラエルとイランの戦争で、イラン側から攻撃に遭っている。高市総理はトランプ米大統領との会談を控える中、彼らを前にしてイラン批判を展開すべきなのか、それとも米イスラエル側と距離を取るべきなのか。判断が極めて難しい。仮病とは言わないが、総理はあえて出席を避けたのでは、とみられているのです」（官邸事情通）

いずれにせよ、総理総裁の器には疑問符が付く。高千穂大教授の五野井郁夫氏（国際政治学）はこう言う。

「体調がすぐれないことは誰しもありますし、気の毒だと思います。ただ、高市首相は総理大臣という『究極の公人』ですから、体調管理も職務のうちでしょう。体調を整え、多くの会合やイベントに参加することに大きな意味がある。特に、今回、イスラム諸国の駐日大使との夕食会『イフタール』は、イスラム教の断食月『ラマダン』明けの食事で、非常におめでたい席です。そうした場に顔を出し、首相自ら大使らを接遇することで各国との絆も深まる。外交上のメリットが期待できる場面です。特に、今は米イスラエルのイラン攻撃によって、中東からの原油輸入が困難な状況になっているわけですから、中東の産油国との関係維持は極めて重要。『働いて働いて……』などと言っていましたが、体調管理をより徹底すべきではないでしょうか」

「ワークライフバランスという言葉を捨てる」とも言っていた高市首相。それで体調を崩し、重要な機会を逸したのだとしたら、どうしようもない話だ。

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