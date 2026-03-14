◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が１４日、横浜市内のホテルで元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝とのＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦へ向けた前日計量に臨み、ともにリミットより１００グラム軽い５３・４キロでクリアした。

計量後のフェースオフは約１２秒間。ドネアは計量後にかけたサングラスを外して、増田とにらみ合った。最後はドネアが右手を差し出して増田が両手で握り返し握手。ドネアが左手を胸にあてて敬意を示すと、増田も頭を下げた。

計量で対面したドネアの印象を「一回り小さくなっている。自分も同じだと思うが、それを感じました」と話し、「目の奥にボクシングの情熱の炎が燃えてるなという風に見えました。その炎の中に突っ込むのか、炎を消すのか。冷静に消火したいと思います」と続けた。

前日（１３日）の公式会見で、ドネアは増田の武器である左ストレートについて「とんでもないパワーがある」と警戒していた。これを受け、増田は「自分のパンチを警戒されようが、されまいが、やることはあまり変わらない」とコメント。自身の左ストレートとドネアの代名詞・左フックとの「真剣の斬り合い」については「先に当てるか、後の先を取るのかというのは、リングに上がってから冷静に、慎重に、果断に行きたいと思っている。タイミングを制するという意味でも、１ラウンドからしっかり自分のペースでラウンドを支配していきたい」と試合展開を思い描いた。

勝負飯は、うなぎ、牡蠣（かき）、鹿の肉だ。「牡蠣は宮城産で、バター炒めにします。鹿は、最近割と食べますね。栄養もあるし、食べやすいんですよね。普通のお肉と比べても、身になりやすい感覚が自分の中にあります」と説明した。

挑戦者決定戦ながら、トリプル世界戦をおさえてメインイベントに抜てきされた。この試合の勝者は、ＷＢＡ王者への挑戦権を得る。「この試合をしっかりクリアして、その内容で世界に挑戦できるっていうことをしっかりアピールして、次につなげたいと思います」と決意を述べた。

増田は現在のＷＢＡ正規王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝とは、２０２３年８月に対戦。デビュー４戦目で当時の日本王者・堤に挑戦したが、０―３の判定で敗れた。増田にとってはプロキャリア唯一の黒星だ。またドネアも、昨年１２月１７日にＷＢＡ同級暫定王者として正規王者の堤と対戦し、１―２の判定で敗れている。

堤はＷＢＡ休養王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝との団体内王座統一戦を義務づけられているが、増田とドネアはともに、堤への挑戦が実現すれば世界王座とリベンジを懸けた一戦になる。

戦績は増田が９勝（８ＫＯ）１敗、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。

◆増田 陸（ますだ・りく）１９９７年９月２３日、広島市生まれ。中学でボクシングを始める。広陵高、立大を経て、２１年２月にＢ級プロテスト合格。アマチュア戦績は５２勝１４敗。２２年７月にプロデビュー。２３年８月、日本バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（角海老宝石）に判定負け。２４年７月、日本同級王者・富施郁哉（ワタナベ）に挑戦し、４回ＫＯ勝ちで王座を獲得（２度防衛）。身長１６８センチの左ボクサーファイター。