◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦などの前日計量が１４日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝は１００グラムアンダーの５０・７キロで一発クリア。挑戦者の同級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝はリミットから３００グラム軽い５０・５キロでパスした。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村は９勝（２ＫＯ）１敗。

計量後、取材に応じたオラスクアガは「コンディションは最高」と笑顔でＶ５へ自信を見せた。

１５歳の頃から、ロサンゼルスにあるルディ・エルナンデス氏のジムで、世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と切磋琢磨（せっさたくま）してきたオラスクアガ。ＷＢＯでは、５度の防衛を果たすと記念リングがもらえるが、王者をこの指輪を目標に防衛を重ねてきた。

「ＫＯで勝ちたいと考えている」とオラスクアガ。飯村について聞かれると「相手は作戦を遂行できないよ。ボクがＫＯするから」とニヤリ。自信の笑みを見せた王者は「じゃ、また」と日本語で集まった報道陣に笑顔であいさつしていった。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。