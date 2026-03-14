◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節 横浜ＦＭ２―０千葉（１４日・日産ス）

Ｊ１千葉はアウェーで横浜ＦＭと対戦し０―２で敗戦した。２００８年１０月５日、第２８節・浦和戦ぶりのＪ１公式戦で連勝とはならなかった。

両者の公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりの対戦で、９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決となる。Ｊ１での通算対戦成績は千葉の１０勝５分け２５敗と大きく負け越し。また２００４年第２ステージから１１戦勝利なし（７敗４分け）と、アウェーでは２００３年第２ステージから、７戦勝ちなし（５敗２分け）となっている。

立ち上がりは横浜ＦＭペース。前半７分、クルークスがカットインから得意の左足を振った。１４分にはフリーになったアラウージョが左足でシュートを放った。千葉のチャンスは前半２６分、高橋のクロスに呉屋が頭で合わせたが惜しくもゴール左にそれた。前半は０―０で終えた。

先制したのは横浜ＦＭ。後半７分、コーナーキックの流れから遠野が左足を振り抜いてネットを揺らした。さらに後半２９分、横浜ＦＭは谷村が追加点を奪った。一方の千葉は前やエドゥアルドのクロスからチャンスを伺うが得点は生まれず。０―２で試合が終わった。