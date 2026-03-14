【セリエA】トリノ 4−1 パルマ（日本時間3月14日／スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ）

【映像】痛恨の「股抜き失点」（実際の様子）

パルマのGK鈴木彩艶にとって、あまりにもほろ苦い復帰戦となってしまった。開始早々の痛恨ミスを含む4失点の大敗に、現地メディアからも厳しい視線が注がれている。

鈴木は昨年11月5日のミラン戦で左手の中指と舟状骨を骨折する重傷を負い、チームを長期離脱。手術と懸命なリハビリを経て、2月27日のカリアリ戦でようやくベンチ入りを果たすと、日本時間3月14日のトリノ戦（セリエA第29節）でついに先発の座に返り咲いた。

しかし、悪夢はキックオフ直後に待っていた。前半2分5秒、トリノのファーストシュートの場面だった。ペナルティーエリア内でこぼれ球を拾ったFWジョバンニ・シメオネが、ゴールエリア際からスライディング気味にシュートを放つ。鈴木は正面に飛んできたボールに対して素早く腰を落とし、両手を前に出してブロックを試みたが、ボールは無情にも股下をすり抜けてネットを揺らした。

まさかの形で先制を許してしまった鈴木は、自らのミスに唖然とした表情を浮かべ、そのままピッチに倒れ込んで思わず頭を抱えた。

その後も負の連鎖は止まらない。54分にはMFエミルハン・イルハンにクロスを押し込まれて2失点目を喫すると、56分には味方のオウンゴールで失点。さらに90＋1分にもFWトゥバン・サパタに強烈なミドルシュートを沈められて計4失点。チームも1−4で敗れた。

個人採点は軒並みチーム最低

このパフォーマンスに対し、現地イタリアメディアの評価は軒並み辛辣だ。いずれのメディアもチーム最低（または最低タイ）の個人採点を付け、厳しい言葉を並べている。

大手メディア『TUTTOmercatoWEB』はチーム最低の「4点」を与え、「帰還は完全なる悪夢となった。最初のプレーで巨大な失態を演じ、その後さらに3点を奪われた」とバッサリ。パルマ専門メディアの『ParmaLive』も最低タイの「4.5点」とし、「開始2分で試合を台無しにした。2025-26シーズンは彼にとって困難なものになっている。長期離脱明けとはいえ、あのミスはあまりにも重い」と糾弾した。

同じく地元紙『ParmaToday』もチーム最低の「4.5点」と採点し、「長期離脱のサビを落とす間もなく、“表紙を飾るような凡ミス”でトリノに先制点をプレゼントした。守備陣との連携ミスもあり、最後はサパタの稲妻のようなシュートに打ちのめされた」と手厳しく報じている。

鈴木の離脱期間中、パルマのゴールマウスを守っていたイタリア人GKのエドアルド・コルヴィが安定したセービングで高い評価を受けていただけに、風当たりはさらに強まっている。カルロス・クエスタ監督が次節以降、名誉挽回を期す鈴木を起用し続けるのか、それとも好調のコルヴィを先発に戻すのか。現地メディアでは早くもスタメン論争が巻き起こっている。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

