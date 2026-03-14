パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーのあき氏が講師を務めるオンラインセミナー「暗い・動く・映り込むを完全攻略 水族館撮影講座」を4月16日（木）に開催する。

ドスパラの会員向けサービス「ドスパラクリエイティブプロダクション」（DCP）の一環として実施するオンラインセミナー。

あき氏が長年の水族館撮影で培った、水槽内を撮影するための最適な設定、シャッタースピードの使い分け、生き物の魅力を引き出すアングルの見極め方などの撮影ノウハウを、作品を見ながら解説する。

また、水族館写真のレタッチ方法なども学べるという。

©あき

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イベント名

暗い・動く・映り込むを完全攻略 水族館撮影講座



開催日

2026年4月16日（木）



開催時間

20時00分～21時00分（※その後21時30分まで質疑応答）



会場

Zoomオンラインウェビナー



参加費用

無料



定員

先着500名



申込方法

応募フォームを利用



応募条件

ドスパラ会員に登録し、マイページの「会員情報の確認・変更」内「無料クリエイター支援サービス（DCP）を活用する」にチェックを入れていること



講師プロフィール

1996年大阪生まれ、東京在住の会社員 兼 写真家。2017 年水族館の生き物を綺麗に撮影すべくカメラを始める。水中写真家として大型海洋生物の日常に寄り添った写真を撮影する傍ら、水族館のプロモーション撮影や水族館撮影の講師としても活動している。