「年間ベストゴールだろこれ！」横浜FMの遠野大弥が圧巻ボレー弾！ 誕生日にゴラッソでファン驚嘆「鳥肌たったわ」「こりゃやばい」
横浜F・マリノスの遠野大弥が、衝撃のボレー弾でスタジアムを沸かせた。
横浜FMは３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。スコアレスで迎えた52分、鮮烈なゴールが生まれた。
左CKは一度相手にクリアされたが、ボールは大きく空中へ。ペナルティエリア手前中央で反応した遠野が、落ちてきたボールをダイレクトで左足一閃。豪快に振り抜いたシュートは強烈な弾道でゴール左へ突き刺さり、横浜FMに先制点をもたらした。
インパクト抜群のボレーシュートに、スタジアムは騒然。SNS上でも「ゴラッソすぎます」「鳥肌たったわ」「年間ベストゴールだろこれ！」「うますぎる」「令和のボレー職人」「こりゃやばい」など、驚きの声が相次いだ。
しかもこの日は遠野の誕生日。自身を祝うかのようなスーパーゴールで、チームに貴重な先制点をもたらした。
なお、試合は74分に谷村海那が追加点を挙げ、横浜FMが２−０で勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マリノス遠野大弥の豪快ダイレクトボレー！
横浜FMは３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。スコアレスで迎えた52分、鮮烈なゴールが生まれた。
左CKは一度相手にクリアされたが、ボールは大きく空中へ。ペナルティエリア手前中央で反応した遠野が、落ちてきたボールをダイレクトで左足一閃。豪快に振り抜いたシュートは強烈な弾道でゴール左へ突き刺さり、横浜FMに先制点をもたらした。
インパクト抜群のボレーシュートに、スタジアムは騒然。SNS上でも「ゴラッソすぎます」「鳥肌たったわ」「年間ベストゴールだろこれ！」「うますぎる」「令和のボレー職人」「こりゃやばい」など、驚きの声が相次いだ。
しかもこの日は遠野の誕生日。自身を祝うかのようなスーパーゴールで、チームに貴重な先制点をもたらした。
なお、試合は74分に谷村海那が追加点を挙げ、横浜FMが２−０で勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マリノス遠野大弥の豪快ダイレクトボレー！