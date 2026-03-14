―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7777> ３ＤＭ 　　　　東Ｇ 　 -26.17 　　3/12　　　3Q　　　　黒転
<7064> ハウテレ 　　　東Ｓ 　 -24.92 　　3/11　本決算　　　-84.68
<6696> トラースＯＰ 　東Ｇ 　 -13.30 　　3/12　本決算　　　　黒転
<4238> ミライアル 　　東Ｓ 　 -11.28 　　3/ 9　本決算　　　　　－
<4934> Ｐアンチエイ 　東Ｇ 　 -11.02 　　3/12　　上期　　　-30.31

<2776> 新都ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -10.67 　　3/12　本決算　　　 31.68
<3733> ソフトウェア 　東Ｓ　　 -9.77 　　3/ 6　　　1Q　　　-15.49
<7804> Ｂ＆Ｐ 　　　　東Ｓ　　 -8.36 　　3/ 9　　　1Q　　　-33.97
<7279> ハイレックス 　東Ｓ　　 -8.21 　　3/ 6　　　1Q　　　 37.73
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ　　 -7.12 　　3/12　本決算　　　　　－

<350A> ＤＧ 　　　　　東Ｇ　　 -6.10 　　3/11　　上期　　　 -0.54
<4287> ジャストプラ 　東Ｓ　　 -5.85 　　3/12　本決算　　　 12.34
<5031> モイ 　　　　　東Ｇ　　 -4.46 　　3/11　本決算　　　 18.51
<3955> イムラ 　　　　東Ｓ　　 -4.22 　　3/12　本決算　　　-36.66
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 -4.15 　　3/ 6　　上期　　　-21.53

<3246> コーセーＲＥ 　東Ｓ　　 -4.12 　　3/12　本決算　　　-32.38
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 -4.05 　　3/ 6　　　1Q　　　 19.11
<6778> アルチザ 　　　東Ｓ　　 -3.73 　　3/12　　上期　　　 22.34
<6577> ベストワン 　　東Ｇ　　 -3.27 　　3/11　　上期　　　　赤転
<7378> アシロ 　　　　東Ｇ　　 -3.10 　　3/12　　　1Q　　　-30.27

<9236> ジャパンＭＡ 　東Ｇ　　 -2.37 　　3/11　　　1Q　　　　黒転
<1844> 大盛工業 　　　東Ｓ　　 -2.18 　　3/12　　上期　　　 -3.86
<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 -2.16 　　3/12　　上期　　　 -6.25
<2438> アスカネット 　東Ｇ　　 -1.86 　　3/ 6　　　3Q　　　 -5.26
<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 -1.86 　　3/11　　　3Q　　　　4.16

<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ　　 -1.47 　　3/11　　　1Q　　　　0.00
<4599> ステムリム 　　東Ｇ　　 -1.33 　　3/11　　上期　　　　赤縮
<7196> Ｃａｓａ 　　　東Ｓ　　 -0.83 　　3/12　本決算　　　846.67
<7678> あさくま 　　　東Ｓ　　 -0.63 　　3/11　本決算　　　 27.38
<5134> ＰＯＰＥＲ 　　東Ｇ　　 -0.61 　　3/12　　　1Q　　　-41.94

<3816> 大和コン 　　　東Ｓ　　 -0.35 　　3/ 6　　上期　　　-71.52
<4441> トビラシステ 　東Ｓ　　 -0.14 　　3/10　　　1Q　　　 -9.34

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース