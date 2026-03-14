決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ＧＥＮＤＡ、３ＤＭ、ＤＧ (3月6日～12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ -26.17 3/12 3Q 黒転
<7064> ハウテレ 東Ｓ -24.92 3/11 本決算 -84.68
<6696> トラースＯＰ 東Ｇ -13.30 3/12 本決算 黒転
<4238> ミライアル 東Ｓ -11.28 3/ 9 本決算 －
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -11.02 3/12 上期 -30.31
<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ -10.67 3/12 本決算 31.68
<3733> ソフトウェア 東Ｓ -9.77 3/ 6 1Q -15.49
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ -8.36 3/ 9 1Q -33.97
<7279> ハイレックス 東Ｓ -8.21 3/ 6 1Q 37.73
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ -7.12 3/12 本決算 －
<350A> ＤＧ 東Ｇ -6.10 3/11 上期 -0.54
<4287> ジャストプラ 東Ｓ -5.85 3/12 本決算 12.34
<5031> モイ 東Ｇ -4.46 3/11 本決算 18.51
<3955> イムラ 東Ｓ -4.22 3/12 本決算 -36.66
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ -4.15 3/ 6 上期 -21.53
<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ -4.12 3/12 本決算 -32.38
<8917> ファースト住 東Ｓ -4.05 3/ 6 1Q 19.11
<6778> アルチザ 東Ｓ -3.73 3/12 上期 22.34
<6577> ベストワン 東Ｇ -3.27 3/11 上期 赤転
<7378> アシロ 東Ｇ -3.10 3/12 1Q -30.27
<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ -2.37 3/11 1Q 黒転
<1844> 大盛工業 東Ｓ -2.18 3/12 上期 -3.86
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ -2.16 3/12 上期 -6.25
<2438> アスカネット 東Ｇ -1.86 3/ 6 3Q -5.26
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ -1.86 3/11 3Q 4.16
<5132> プラスゼロ 東Ｇ -1.47 3/11 1Q 0.00
<4599> ステムリム 東Ｇ -1.33 3/11 上期 赤縮
<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -0.83 3/12 本決算 846.67
<7678> あさくま 東Ｓ -0.63 3/11 本決算 27.38
<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ -0.61 3/12 1Q -41.94
<3816> 大和コン 東Ｓ -0.35 3/ 6 上期 -71.52
<4441> トビラシステ 東Ｓ -0.14 3/10 1Q -9.34
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース