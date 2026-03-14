

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.5 タイミー <215A>

26年4月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比49.6％増の20.8億円に拡大した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1436> グリーンエナ 東Ｇ +41.22 3/10 3Q 231.85

<4422> ＶＮＸ 東Ｇ +23.64 3/12 上期 黒転

<7435> ナ・デックス 東Ｓ +11.89 3/11 3Q 156.44

<2923> サトウ食品 東Ｓ +8.20 3/10 3Q 85.84

<215A> タイミー 東Ｇ +6.58 3/12 1Q 49.57



<3361> トーエル 東Ｓ +4.77 3/12 3Q -5.76

<7640> トップカルチ 東Ｓ +4.50 3/12 1Q 黒転

<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +3.41 3/12 1Q 5000.00

<4026> 神島化 東Ｓ +3.30 3/11 3Q 38.03

<6898> トミタ電機 東Ｓ +2.78 3/12 本決算 黒転



<5572> リッジアイ 東Ｇ +2.30 3/12 上期 -16.83

<7682> 浜木綿 東Ｓ +2.13 3/10 上期 27.50

<6654> 不二電機 東Ｓ +0.85 3/10 本決算 6.60

<3248> アールエイジ 東Ｓ +0.68 3/10 1Q 42.17

<2375> ギグワークス 東Ｓ +0.46 3/10 1Q 赤縮



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

