―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.5　タイミー <215A>
　26年4月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比49.6％増の20.8億円に拡大した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1436> グリーンエナ 　東Ｇ 　 +41.22 　　3/10　　　3Q　　　231.85
<4422> ＶＮＸ 　　　　東Ｇ 　 +23.64 　　3/12　　上期　　　　黒転
<7435> ナ・デックス 　東Ｓ 　 +11.89 　　3/11　　　3Q　　　156.44
<2923> サトウ食品 　　東Ｓ　　 +8.20 　　3/10　　　3Q　　　 85.84
<215A> タイミー 　　　東Ｇ　　 +6.58 　　3/12　　　1Q　　　 49.57

<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 +4.77 　　3/12　　　3Q　　　 -5.76
<7640> トップカルチ 　東Ｓ　　 +4.50 　　3/12　　　1Q　　　　黒転
<9565> ＧＬＯＥ 　　　東Ｇ　　 +3.41 　　3/12　　　1Q　　 5000.00
<4026> 神島化 　　　　東Ｓ　　 +3.30 　　3/11　　　3Q　　　 38.03
<6898> トミタ電機 　　東Ｓ　　 +2.78 　　3/12　本決算　　　　黒転

<5572> リッジアイ 　　東Ｇ　　 +2.30 　　3/12　　上期　　　-16.83
<7682> 浜木綿 　　　　東Ｓ　　 +2.13 　　3/10　　上期　　　 27.50
<6654> 不二電機 　　　東Ｓ　　 +0.85 　　3/10　本決算　　　　6.60
<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 +0.68 　　3/10　　　1Q　　　 42.17
<2375> ギグワークス 　東Ｓ　　 +0.46 　　3/10　　　1Q　　　　赤縮

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース