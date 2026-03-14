決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … タイミー、神島化、リッジアイ (3月6日～12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 タイミー <215A>
26年4月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比49.6％増の20.8億円に拡大した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1436> グリーンエナ 東Ｇ +41.22 3/10 3Q 231.85
<4422> ＶＮＸ 東Ｇ +23.64 3/12 上期 黒転
<7435> ナ・デックス 東Ｓ +11.89 3/11 3Q 156.44
<2923> サトウ食品 東Ｓ +8.20 3/10 3Q 85.84
<215A> タイミー 東Ｇ +6.58 3/12 1Q 49.57
<3361> トーエル 東Ｓ +4.77 3/12 3Q -5.76
<7640> トップカルチ 東Ｓ +4.50 3/12 1Q 黒転
<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +3.41 3/12 1Q 5000.00
<4026> 神島化 東Ｓ +3.30 3/11 3Q 38.03
<6898> トミタ電機 東Ｓ +2.78 3/12 本決算 黒転
<5572> リッジアイ 東Ｇ +2.30 3/12 上期 -16.83
<7682> 浜木綿 東Ｓ +2.13 3/10 上期 27.50
<6654> 不二電機 東Ｓ +0.85 3/10 本決算 6.60
<3248> アールエイジ 東Ｓ +0.68 3/10 1Q 42.17
<2375> ギグワークス 東Ｓ +0.46 3/10 1Q 赤縮
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース