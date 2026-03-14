「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。親友へのサプライズについて語った。

番組では永瀬を良く知る人物として、「なにわ男子」西畑大吾とジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」佐々木大光に事前取材を行った。永瀬は西畑との関係について「僕はオーディションが一緒だったんです、この事務所の」と打ち明けた。

「同期で。入ったタイミングも一緒なんで」と続け、「今でもプライベートで週に1、2回は会うぐらい。14、5年親友っすね」と笑顔を見せた。

MCの藤ヶ谷太輔が2人は誕生日にサプライズで互いの家を訪れていると明かし、永瀬は「今年やりました」と笑顔。西畑は1月9日が誕生日のため「1月9日の24時半前ぐらいに大吾の家に行って。お酒持って」と振り返った。

突然の訪問だけに「賭けなんですよね。それでいなかったらあきらめて帰ります」としたものの「その時はいてくれたんで」と永瀬。「お酒持って、“誕生日おめでとう”って言って、ハグをして、お酒2杯飲んで帰りましたね、すぐ」と続けた。

親友、戦友と確認されると「そうですね」としみじみ。「大吾とは、くぐり抜けてきた戦場もそうですし、分かち合ってきた感情も、長い分全然量も違うし。あとやっぱり長いからこそ全部をさらけ出せる人物の1人なので、日々感謝していますし」と力を込めた。

「本当に知らないことはないですね」と明言し、「さらけ出せる存在がいるって凄くありがたいですね」とも語った。