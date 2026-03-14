◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ 王者・松本流星(帝拳)＜12回戦＞同級（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式計量が14日、横浜市内のホテルで開かれ、昨年9月の王座決定戦のダイレクトリマッチとなるWBA世界ミニマム級タイトルマッチは初防衛戦の正規王者・松本流星（27＝帝拳、7勝4KO）、挑戦者の同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）ともにリミットより100グラム軽い47.5キロでパスした。

昨年9月の初戦では5回、偶然のバッティングで高田が倒れて試合続行不可能に。松本の負傷判定勝ちというスッキリしない結末だった。

松本は再び高田とフェースオフをした印象を問われ「自分がもう1個上のステージに行けてない悔しさはあった。同じ相手とやるということは、そういうことだと思う」と明かし、「本当のチャンピオンになりたいというのは絶対にある。他の団体でもいいですし。せっかく世界のベルトを持っているんで、世界の強豪と戦っていけるようになりたいです」と説明。前日13日の公式会見では初戦で高田がサウスポーに慣れたことが「有利」と話していたが、「前回は距離を潰せなかった。自分も距離が潰れるのを待ってたし、その対策でずっと練習をしてきたので。近くなる分、向こうも当たるかもしれないけど、自分のパンチの方がより当たると思ってるので、そこは自信を持って迎え撃ちたい」と説明した。

一方、プロ19戦目まで8勝8敗3分けの戦績から世界挑戦まではい上がった高田は、ライオンズジム（東京都東大和市）初の世界王者が懸かる。元日本、東洋スーパーライト級王者のライオン古山こと古山哲夫会長（80）にとっても世界王者誕生は悲願で、高田は「ベルトを取って会長に（腰に）巻いてもらいたい」と決意表明。初戦は劣勢のまま終わったが、「理想は自分の距離で打ち合うこと。KOでも判定でも勝ちたい」と意気込んだ。

興行のもようはU-NEXTえで独占ライブ配信される。オフィシャルはレフェリーが池原信遂氏、ジャッジが田中浩二、飯田徹也、中村勝彦の3氏が務める。