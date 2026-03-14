歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。TBS「アッコにおまかせ！」の終了まで1カ月を切り、現在の心境を吐露した。

40年MCを務めた「アッコにおまかせ！」が今月29日に最終回を迎える和田。それをきっかけに新しい仕事も決まっていることを明かしつつ「『アッコにおまかせ！』が終わっても、和田アキ子が消えるわけじゃないんだからね。違う形で出てますから」とキッパリ。

それでも「日曜日どうしようかな、あの辺ウロウロしてやろうかしら。警備員さんとか入れてくれるかなって。何したらいい？」と日曜日の過ごし方が気になっているようで「40年生放送ってのはね。皆さん40年近く番組やってらしても、録画だと思うんですよ。40年生って…バラエティーで。そういうのをやってきたのよ」と自身の偉業に自信を見せた。

「ほんで6時に起きて、8時15分にはTBS行くのよ。3ページぐらいの台本読んで、9時ちょっと前からご飯を（食べていた）。どうする私？」と和田。「もう勝手にしゃべるだけ。それがあと明日と、次と…だから3回やれば終わりなんです。結構複雑で」と心境をもらした。