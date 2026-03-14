野田サトル氏、映画『ゴールデンカムイ』で漫画だから許される“危険なシーン”の代案提示「とにかくよくできてます」

野田サトル氏、映画『ゴールデンカムイ』で漫画だから許される“危険なシーン”の代案提示「とにかくよくできてます」