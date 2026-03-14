野球日本代表・侍ジャパンに選出されている1998年度生まれの選手たちが「同級生会」を実施。15日に控える準々決勝に向けて結束を高めたことを明かしました。

この会に参加したのは、エース・山本由伸投手やここまで好リリーフを続けている種市篤暉投手、藤平尚真投手。野手からも牧秀悟選手と佐藤輝明選手といった豪華な顔ぶれとなりました。それぞれのSNSでもこの会の開催を報告。笑顔での集合写真を掲載しました。

連投起用にも応え、2イニングで5奪三振と圧巻の投球で注目を集める種市投手は、自身のインスタグラムで「かなり盛り上がりました！」と報告。すると、ロッテでともにプレーしていた佐々木朗希投手(現ドジャース)がコメントを寄せます。

つづられたのは、1998年生まれのロッテ・高野脩汰投手についてのコメント。佐々木投手は普段から高野投手の顔が大きくプリントされたトートバッグを愛用するなど、その“高野愛”っぷりが話題となっていました。佐々木投手は高野投手を「世代トップランナー」と表現しながら、「写ってないんですけど、マイアミに一緒に行ってないんですか？？」とコメント。これに種市投手は「日本から離れたくないって駄々こねてて、、」と返し、高野投手も「I love japan everyday.」と続けました。