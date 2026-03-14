ワークマンの「防寒グローブ」、 780円なのに雪の作業や登山でも耐えられる強靭さ
新年を迎えて、寒さが本気を出してきたので、私も本気で使える防寒対策グッズを揃えて装備しています！
その中でも、ワークマンで神コスパの防寒グッズを見つけたので紹介しますね。
1,000円でお釣りがくるよ
みんな大好きワークマンの防寒手袋、THE MAX PREMIUM THERMO Plus。
今までこのタイプの手袋を何種類か使用してきましたが、使いやすさ・機能性・お値段、どれをとってもNo.1の最強手袋だと思っています！
装着してみると、とにかく柔らかくて軽い！
指1本1本を自由自在に動かすことができて、細かな作業もやりやすいんです。
マイナス70度の環境でも硬くなりにくいのが特徴で、スキー場や冬山登山で着用した時も柔らかさは健在でした！
裏はボア仕様になっています
機能性も考えられていて、保温効果を高めるための裏ボア仕様。
ボア自体も毛先が細かいので、触り心地もいいんですよね〜。
もちろんグリップ力もしっかりあります。
雪かきなどの作業や、自転車通勤時の防寒にも相性バッチリ！
M・L・LLの3サイズ展開で、女性ならMサイズで丁度良いと思います。
カラーもブラックで、どんなシーンにも使いやすいのも嬉しい。
バリエーションが豊富
使いやすさ・機能性はそのまま、さらに3種類のモデルから選べます。
私が使っている軍手タイプ、手首面にファスナーが付いているタイプ、袖までカバーするロングタイプ。
それぞれ値段は異なりますが、どのモデルもコスパはめちゃくちゃ高いアイテムです！
新雪の中に突っ込むと、手首の部分に結構雪が付いていました。
そのままにしておくと手首部分が凍ってしまったり、保温性が落ちそうなので、雪の作業をするように買うときには、ロングタイプの購入をおすすめします！
これで冬の寒さもバッチリ
高スペックでガンガン使える防寒グローブ、なによりお値段が税込780円というのがビックリです、さすがワークマン！
店舗ごとで売り切れているサイズやモデルがあるみたいなので、見つけたらとりあえず買っておくのも良さそうです。
Photo: かとパン