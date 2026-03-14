Photo: かとパン

ROOMIE 2026年1月18日掲載の記事より転載

新年を迎えて、寒さが本気を出してきたので、私も本気で使える防寒対策グッズを揃えて装備しています！

その中でも、ワークマンで神コスパの防寒グッズを見つけたので紹介しますね。

1,000円でお釣りがくるよ

ワークマン THE MAX PREMIUM THERMO Plus

みんな大好きワークマンの防寒手袋、THE MAX PREMIUM THERMO Plus。

今までこのタイプの手袋を何種類か使用してきましたが、使いやすさ・機能性・お値段、どれをとってもNo.1の最強手袋だと思っています！

装着してみると、とにかく柔らかくて軽い！

指1本1本を自由自在に動かすことができて、細かな作業もやりやすいんです。

マイナス70度の環境でも硬くなりにくいのが特徴で、スキー場や冬山登山で着用した時も柔らかさは健在でした！

裏はボア仕様になっています

機能性も考えられていて、保温効果を高めるための裏ボア仕様。

ボア自体も毛先が細かいので、触り心地もいいんですよね〜。

もちろんグリップ力もしっかりあります。

雪かきなどの作業や、自転車通勤時の防寒にも相性バッチリ！

M・L・LLの3サイズ展開で、女性ならMサイズで丁度良いと思います。

カラーもブラックで、どんなシーンにも使いやすいのも嬉しい。

バリエーションが豊富

使いやすさ・機能性はそのまま、さらに3種類のモデルから選べます。

私が使っている軍手タイプ、手首面にファスナーが付いているタイプ、袖までカバーするロングタイプ。

それぞれ値段は異なりますが、どのモデルもコスパはめちゃくちゃ高いアイテムです！

新雪の中に突っ込むと、手首の部分に結構雪が付いていました。

そのままにしておくと手首部分が凍ってしまったり、保温性が落ちそうなので、雪の作業をするように買うときには、ロングタイプの購入をおすすめします！

これで冬の寒さもバッチリ

高スペックでガンガン使える防寒グローブ、なによりお値段が税込780円というのがビックリです、さすがワークマン！

店舗ごとで売り切れているサイズやモデルがあるみたいなので、見つけたらとりあえず買っておくのも良さそうです。

Photo: かとパン