第６回ＷＢＣの準々決勝で大敗し、ベスト４進出を逃した韓国代表が何やら不穏な空気に包まれてきている。

１３日（日本時間１４日）にマイアミのローンデポ・パークで対戦したドミニカ共和国に投打で圧倒され、０―１０で７回コールド負け。序盤の２回に３点を先制されてから後手に回り、９投手をつぎ込む決死の策も実らず、大差をつけられて９回まで戦うことも許されなかった。

代表チームは１次ラウンドで苦戦しながらもＣ組最終戦となったオーストラリア戦（９日、東京ドーム）に７―２で勝利。２勝２敗で３チームが並んだ中「勝利」「５点差以上」「２失点以内」という高いハードルをすべてクリアし、奇跡的な形でマイアミ行きのチケットを手にした。しかし、ソト（メッツ）やマチャド（パドレス）らＭＬＢのスターぞろいの超強力な戦力の前に、まざまざと実力の違いを見せつけられた。

この結果、リュ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）が指揮を執った今回の代表チームは解散となる。ただ、防戦一方のまま終わった展開に、韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「ベスト８で敗退したにもかかわらず」と強調した上で「リュ・ジヒョン率いるチーム、帰国便もチャーター機で特別待遇！」と何事かを言いたげな見出しで今後の予定を伝えた。

イ・ジョンフ（李政厚＝ジャイアンツ）やキム・ヘソン（金慧成＝ドジャース）らメジャー球団に所属する選手たちは「現地解散」。一方、韓国プロ野球（ＫＢＯ）の選手たちは特別機で帰国の途に就くとした上で、使用する航空会社や経由地、到着が予定される空港名と時間も具体的に明記された。混乱が起きなければいいが…。