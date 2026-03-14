希空（のあ）、夢は母・辻希美と一緒にパフォーマンス 衣装カラー巡る“戦い”も？杉浦太陽「結構現実的だね」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの辻希美・杉浦太陽、その長女の希空（のあ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）に出演。報道陣の囲み取材に応じ、辻が家族で叶えたい夢を明かした。
【写真】辻ちゃんファミリー初の3人揃ったイベント裏側
イベント登壇前に取材に応じた3人。今後の夢を聞かれた希空が「お母さんと楽曲をやったりダンスをやったり一緒にステージに立ちたいなという夢があるのでいつか叶えられたらなと思います」と辻とのパフォーマンス共演を願うと、杉浦は「ユニット結成ですか？」と期待。年齢差が20歳差であるため、辻は「だから私も夢であって。私が40歳、希空が20歳の時に成人式とW成人式で何かこうできたら」と話すと、杉浦は「それはもうパパも観たい。パパは最前列で観る！」と早くも意気込んでいた。
衣装のカラーはどちらもピンクを希望しており「戦っていて…（希空が）濃いピンクと（辻が）薄いピンクで」と構想を話した辻に「結構現実的だね（笑）」と杉浦がツッコミ。辻は「大人は誰も動いていないんだけど、うちでは結構考えてる」と楽しそうに話した。
スマホ決済サービス「AEON Pay」のステージにて初めて3人が揃ってイベントに登壇。モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』に合わせた“イオンペイオリジナルバージョン イオンペイダンス”を披露。杉浦は『TGC 2009 S/S』出演以来、辻は『TGC 2009 A/W』出演以来約17年ぶりのTGC出演となった。
20周年を駆け抜けて新たにたどり着いた「TGC2026 S/S」のテーマは「OUR CANVAS」。池田エライザ、池田美優、生見愛瑠、本田響矢などがランウェイを彩り、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、ME:Iらのライブパフォーマンスも繰り広げられる。MCはEXIT、鷲見玲奈。（modelpress編集部）
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◆希空、母・辻希美と「一緒にステージに立ちたい」
イベント登壇前に取材に応じた3人。今後の夢を聞かれた希空が「お母さんと楽曲をやったりダンスをやったり一緒にステージに立ちたいなという夢があるのでいつか叶えられたらなと思います」と辻とのパフォーマンス共演を願うと、杉浦は「ユニット結成ですか？」と期待。年齢差が20歳差であるため、辻は「だから私も夢であって。私が40歳、希空が20歳の時に成人式とW成人式で何かこうできたら」と話すと、杉浦は「それはもうパパも観たい。パパは最前列で観る！」と早くも意気込んでいた。
◆辻希美・杉浦太陽・希空、3人揃って初ステージ
スマホ決済サービス「AEON Pay」のステージにて初めて3人が揃ってイベントに登壇。モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』に合わせた“イオンペイオリジナルバージョン イオンペイダンス”を披露。杉浦は『TGC 2009 S/S』出演以来、辻は『TGC 2009 A/W』出演以来約17年ぶりのTGC出演となった。
◆「TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
20周年を駆け抜けて新たにたどり着いた「TGC2026 S/S」のテーマは「OUR CANVAS」。池田エライザ、池田美優、生見愛瑠、本田響矢などがランウェイを彩り、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、ME:Iらのライブパフォーマンスも繰り広げられる。MCはEXIT、鷲見玲奈。（modelpress編集部）
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