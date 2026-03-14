「いつも同じスニーカー」→【ZARA】で新調！ 大人におすすめ♡「おしゃれスニーカー」

楽に履けるからと、気づけば毎日同じスニーカー……そんなマンネリを打破したいなら、スポーツブランド以外のスニーカーにも目を向けてみて。編集部が注目したのは【ZARA（ザラ）】のアイテム。スタイリッシュなデザインで、足元から一気にコーデをアップデートできるかも。カジュアルにもきれいめにも使いやすく、大人女性のデイリーコーデで活躍する予感！

抜け感ある雰囲気が今の気分にマッチ

【ZARA】「ベアフット コントラスト スニーカー」\7,990（税込）

すっきりとしたフォルムに、さりげない配色が効いたスニーカー。優しい色味なので派手にならず、きれいめコーデの外し役にもぴったり。軽やかな印象なので、春夏コーデで活躍が期待できます。ラフなチノパンやジーンズに合わせれば、大人女性の余裕あるおしゃれを楽しめそう。

レザー素材の大人向けスニーカー

【ZARA】「BAREFOOTコンビレザーシューズ」\9,990（税込）

レザー素材を取り入れた上品なデザインで、大人のカジュアルにぴったりなスニーカー。ナチュラルな配色でコーデになじみやすく、きれいめスタイルとも相性抜群。ラフすぎず、きちんと感もキープできるのが嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M